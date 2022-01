Debatte um 10H-Regel: Alltag mit Windkraft im Landkreis Hof

Mal stürmisch, mal als leichte Brise: In Hof ist es eigentlich immer windig. Der Landkreis Hof Vorreiter in Sachen Windenergie. Und zwar schon seit Jahrzehnten: Das erste bayerische Bürger-Windrad wurde von der Kreisgruppe Hof des Bund Naturschutz bereits 1996 in Selbitz gebaut. Vor etwa 15 Jahren machte dann der damalige Landrat Bernd Hering (SPD) das Thema zur Chefsache.

Landkreis Hof: Der Windkraft-Hotspot in Bayern

Vor allem nach der Atomkraftwerk-Katastrophe von Fukushima folgte ein regelrechter Windenergie-Boom. Die Windräder schienen daraufhin quasi im Zeitraffer aus dem Boden zu wachsen. Inzwischen drehen sich im Landkreis Hof die Rotorblätter von rund 110 Anlagen in zahlreichen Orten. Das sind etwa zehn Prozent aller Windkraftanlagen in Bayern. "Hof ist die windkraftstärkste Region Bayerns", sagt folglich Wolfgang Degelmann vom Bund Naturschutz Hof.

In Töpen zum Beispiel stehen mehrere Windräder am Ortsrand. Gerade mal knapp 1.000 Meter entfernt von den nächsten Wohnhäusern. Gebaut wurden sie vor der 10H-Regel, mit der der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) den Mindestabstand zwischen Windrad und Bebauung auf das Zehnfache der Höhe der Windräder festlegte. Als die 180 Meter hohen Anlagen 2012 hinter ihrem Haus gebaut wurde, hatten Jochen Seith und seine Familie ein durchaus mulmiges Gefühl – doch das hat sich schnell gelegt:

"Die Angst war groß gewesen. Doch höchstens abends und bei bestimmten Windrichtungen gibt es Geräusche von den Windrädern. Und das ist eigentlich nicht störend." Jochen Seith, Bewohner nahe einer Windkraftanlage in Töpen

Anwohner von Neunbaugebieten nehmen Windräder in Kauf

Der große Sturm der Entrüstung, der vor allem 2013/14 im Raum Hof und auch an vielen möglichen Windrad-Standorte in ganz Bayern aufwirbelte, hat sich in der Region Hof längst wieder gelegt. Die meisten haben sich an den Anblick gewöhnt. Die Gemeinde Töpen hat jetzt ein Neubaugebiet ausgewiesen. Die 18 Neubaugebiete waren schnell vergeben – auch wenn Windräder von den künftigen Einfamilienhäusern zum Teil gerade nur noch 800 Meter entfernt stehen.

Der Abstand kann übrigens für jedes Windrad und für jede Photovoltaik-Anlage über die Karten des Energie-Atlas der Staatsregierung exakt ausgemessen werden. Töpens Bürgermeister Alexander Kätzel (CSU) hatte alle Interessenten extra auf die Windenergie-Anlagen hingewiesen, aber niemand habe deshalb die Baupläne zurückgezogen.

Lärmbelästigung? "Bei schlechtem Wetter ist man eh im Haus"

Auch Michaela Vater und ihr Lebensgefährte haben sich bewusst für diesen Bauplatz am Rande von Töpen entschieden. Es sei zwar nicht unbedingt ihre Wunschvorstellung gewesen, neben mehreren Windrädern zu bauen. Doch dann machte sie den Praxistest und waren mehrfach zu verschiedenen Tageszeiten und bei verschiedenen Windwetterlagen vor Ort. Ihre Erfahrung: Die Windräder würden kaum Geräusche machen. Wenn es stürmisch sei, höre man es ein bisschen. "Aber bei schlechtem Wetter ist man ja eigentlich sowieso im Haus", sagt die 27-Jährige.

Die vier, fünf Windräder stehen auf der Nordseite ihres Grundstücks und störten nicht den Blick von der Südterrasse weit übers Land. Für ihr Traumhaus plant die 27-Jährige unter anderem eine Regenwasserzisterne und eine Luft-Wärmepumpe. Windenergie gehört für die junge Frau selbstverständlich ins Landschaftsbild:

"Die erneuerbaren Energien sind ganz wichtig für uns. Von daher können wir gut mit Windparks leben. Besser als Kohle oder Atomkraft." Michaela Vater, Töpen

10H-Regel bietet auch im Raum Hof Gesprächsstoff

Hat sich der Wind also gedreht, was die Akzeptanz von Windrädern auch in geringeren Abständen angeht? Die Menschen in Töpen, wie Jochen Seith, verfolgen die aktuelle Diskussion um die Abschaffung der 10H-Regel, wie sie die Ampel-Koalition in Berlin, aber auch die Freien Wähler in Bayern fordern, durchaus kritisch: "Der jetzige Bestand ist ok, aber mehr Windräder dürften es nicht werden", sagt Jochen Seith.

Ähnlich sieht es auch CSU-Bürgermeister Alexander Kätzel. Mit 109 Windrädern habe die Region Hof schon einen wesentlichen Anteil für die Energiewende geleistet. Die Forderung von Wirtschaftsminister Habeck (Grünen) birge Gefahren, so seine Warnung:

"Ich habe Respekt davor. Grundsätzlich Respekt vor Themen, die die Gesellschaft spalten können." Bürgermeister Alexander Kätzel (CSU).

Bund Naturschutz: Kein Wildwuchs von Windrädern

Diesen Ängsten tritt Wolfgang Degelmann vom Bund Naturschutz Hof entgegen. Seiner Meinung sei kein Wildwuchs von Windrädern zu befürchten, falls die 10H-Regel auch in Bayern falle. Denn grundsätzlich würden weiterhin Gesetze zum Beispiel zum Emissionsschutz gelten. Es müsste kein Hausbesitzer befürchten, dass er mehr Lärm ausgesetzt werden als mit der 10H-Regel.

Doch diese Vorschrift habe quasi seit fast zehn Jahren den Ausbau der Windkraft in Bayern völlig zum Erliegen gebracht. Und an einer Energiewende führe kein Weg vorbei, so Degelmann. Letztendlich könne jede Gemeinde entscheiden, wie sie die Energiewende konkret umsetzen und entscheide darüber, ob eher Photovoltaik-, Biomasse- oder Windkraft-Anlagen gebaut werden.