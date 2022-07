Debatte über Verbrenner: Teuteberg fordert, Optionen offenhalten

Die Gäste im Sonntags-Stammtisch im BR Fernsehen blickten zu Beginn nochmal auf den G7-Gipfel am letzten Wochenende auf Schloss Elmau zurück. Linda Teuteberg (FDP) betonte, wie wichtig angesichts der Krisenzeiten der Austausch der G7-Industriestaaten sei. Dass der angekündigte Protest der Gipfel-Gegner deutlich kleiner ausgefallen sei, überraschte alle.

Extremkletterer Alexander Huber äußerte die persönliche Vermutung, dass die hohe Polizeipräsenz einen größeren Protest verhindert habe. Dabei sei es aber nach seiner Auffassung nicht nur um Personenschutz gegangen, "sondern auch um den Schutz vor unschönen Bildern. Man wollte quasi Demonstrationen unterbinden, was auch gelungen ist," kritisierte der Bergsteiger.

Sorgen der Polen und Balten nicht ernst genommen

Ein Thema des G7-Gipfels, das auch am Stammtisch diskutiert wurde, waren der Krieg in der Ukraine und die Waffenlieferungen durch NATO-Staaten. Die gebürtige Brandenburgerin Teuteberg monierte, dass die Sorgen der Polen und Balten wegen der Bedrohung durch das Nachbarland Russland jahrelang nicht ernst genommen worden seien: "Viele haben die abgetan als Säbelrasseln oder anderes", so die FDP-Politikerin am BR Sonntags-Stammtisch. Natürlich wolle man mit dem russischen Volk ein gutes Zusammenleben haben, das dürfe aber nicht auf Kosten der Polen und Balten gehen.

Offener Brief Thema in der Runde

Diese Woche hatten zahlreiche Prominente in einem offenen Brief, der in der Wochenzeitung "Die Zeit" veröffentlicht worden war, ein schnelles Ende des Kriegs durch Verhandlungen gefordert. Die Politikwissenschaftlerin und Stamm-Talkerin der Runde, Ursula Münch, hält diese Forderung angesichts der andauernden Kämpfe und unklaren territorialen Lage für überzogen: "Dass jetzt die Ukraine nicht bereit ist zu Verhandlungen, kann man nachvollziehen, und ich finde nicht, dass wir als Deutschland jetzt sagen können wie in diesem offenen Brief: Ihr müsst jetzt verhandeln."

"Hausaufgaben nicht gemacht"

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine wirkt sich auf die deutsche Energieversorgung aus. So warnte die Bundesnetzagentur in dieser Woche vor einem Ausfall russischer Gaslieferungen.

Für Alexander Huber waren die Folgen des Kriegs auf die deutsche Energiesicherung absehbar. Der russische Energiekurs treffe Deutschland so hart, "weil wir seit mehr als zehn Jahren entschieden nicht die Windkraft verfolgt haben, die erneuerbaren Energien. Das sind einfach Hausaufgaben, die nicht gemacht worden sind in der Vergangenheit." Im Gegenteil: Die Abhängigkeit von Russland sei eher noch stärker geworden. Nun müsse die Politik alles dafür tun, bei den Bürgern verlorengegangenes Vertrauen zurückzugewinnen.

Teuteberg warnt vor Verbrenner-Aus

Teuteberg sieht für die Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas andere Ursachen: "Diese Abhängigkeit haben wir doch bei der Energie erzeugt, weil wir in Deutschland zu sehr verliebt sind, aus allem auszusteigen." In der Diskussion um die Abschaffung des Verbrenners warnte sie davor, den gleichen Fehler wieder zu machen: "Es kann doch sein, dass wir in über zehn Jahren auch mit alternativen synthetischen Kraftstoffen Verbrennungsmotoren betreiben können. Dann ist dem Klimaschutz auch gedient. Diese Option sollten wir offenhalten."

Huber warnt vor Atommüll

Alexander Huber hob in der Sendung noch einmal die Wichtigkeit der Abkehr von der Atomkraft hervor: "Wenn man dann mal schaut, was wir an Hinterlassenschaften den nachfolgenden Generationen hinterlassen generieren, dann muss man sagen: Die haben nicht nur in 10, oder 100 oder 1.000 Jahren, sondern sogar noch in 10.000 oder in 100.000 Jahren mit diesem Müll zu tun."