Debatte über Hausaufgaben: Ungerecht oder unverzichtbar?

Die Linkspartei fordert, die schulischen Hausaufgaben abzuschaffen. Damit will sie im bayerischen Landtagswahlkampf punkten. "Es müssen durch Fachpersonal pädagogisch betreute Übungs- und Vertiefungszeiten in den Ganztag integriert werden, statt Hausaufgaben am Abendbrottisch", heißt es im Wahlprogramm, das vor einer Woche auf einem Landesparteitag beschlossen wurde.

Spitzenkandidatin Adelheid Rupp schrieb auf Facebook: "Eine Schule ohne Hausaufgaben ist sozial gerecht, weil sie Kinder aus benachteiligten Familien und Mütter entlastet." Und Linken-Bundeschefin Janine Wissler kritisierte im "Tagesspiegel", der alltägliche Hausaufgaben-Stress vergifte das Familienleben, bedeute Streit, Überforderung, Tränen und schüre Aggressionen.

Minister: Hausaufgaben sinnvoll

Zwar hatte vor ein paar Jahren auch die Grüne Jugend Bayern für eine Schule ohne Hausaufgaben plädiert, nach Meinung der Grünen-Bildungsexpertin im Landtag, Gabriele Triebel, braucht es aber mehr: "Es reicht nicht, die Hausaufgaben abzuschaffen, wenn sonst alles beim Alten bleibt." Das ändere nichts an der Chancenungerechtigkeit. "Wir Grüne fordern, dass Schule künftig so gestaltet wird, dass die Schülerinnen und Schüler das Lernen, Einüben und Vertiefen dort erledigen, wo es hingehört, und zwar in die Schule."

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) hält indessen nichts vom Vorstoß der Linkspartei. "Zugegeben, auch ich als Schüler war nicht immer glücklich, mich am Nachmittag noch an den Schreibtisch setzen zu müssen", sagte er kürzlich dem "Münchner Merkur". "Aber mir wurde auch klar: Hausaufgaben helfen beim Lernen." Auch als Kultusminister halte er Hausaufgaben für sinnvoll. Man könne damit Lernprozesse vertiefen und unterstützen.

GEW: Hausaufgaben sorgen oft für "Unfrieden"

Lehrerverbände reagieren auf BR24-Anfrage sehr unterschiedlich. Die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Martina Borgendale, hat grundsätzlich Verständnis für die Forderung: Es gebe es soziale Unterschiede, die noch verschärft würden, "weil die einen gute Nachhilfe oder Hausaufgaben-Betreuung haben und andere nicht". In vielen Familien sorgten Hausaufgaben für "Unfrieden".

"Auf der anderen Seite brauchen Kinder auf jeden Fall Übungszeiten" - entweder zuhause oder in der Schule. Eine Lösung könnte sein, erläutert die GEW-Landeschefin, "dass statt der Hausaufgaben die Hauptfächer 25 Prozent mehr Zeit bekommen durch eine Übungsstunde - damit man die Schülerinnen und Schüler gut ans selbstständige Üben heranführen kann. Momentan würde das aber der Lehrermangel einfach ausbremsen."