Debatte über Lockdown für Ungeimpfte: Freie Wähler contra CSU

Österreich reagiert auf steigende Corona-Zahlen unter anderem mit der Drohung eines Lockdowns für Ungeimpfte. Nach Meinung der bayerischen Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) ist ein solcher Schritt auch im Freistaat denkbar - als "absolute Ultima Ratio": "Falls die Krankenhausampel auf Rot steht, müssen wir zeitlich begrenzt handeln", sagte die CSU-Politikerin dem "Münchner Merkur". Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte in den vergangenen Wochen einen Lockdown wiederholt explizit nur für Geimpfte und Genesene ausgeschlossen. Heißt im Umkehrschluss: Für Ungeimpfte sind schärfere Maßnahmen denkbar.

Vom Koalitionspartner, den Freien Wählern (FW), kommt Widerspruch. FW-Fraktionschef Florian Streibl sagte dem Bayerischen Rundfunk mit Blick auf Aigners Äußerung: "Die Freie-Wähler-Fraktion hält einen einseitigen Lockdown schlicht für abenteuerlich."

Freie Wähler verlangen kostenfreie Corona-Tests

Besser als ein Lockdown für Ungeimpfte ist laut Streibl die konsequente Umsetzung der bestehenden Regeln. "Vor allem aber müssen Corona-Tests wieder kostenfrei gestellt werden, um jederzeit einen realistischen Überblick über das aktuelle Infektionsgeschehen zu haben", forderte er. Seit 11. Oktober sind anlasslose Corona-Tests nur noch für bestimmte Bevölkerungsgruppen kostenlos - beispielsweise für Kinder und aus medizinischen Gründen Ungeimpfte.

Auch Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) stelle im "Merkur" erneut klar, dass er Einschränkungen für Ungeimpfte ablehnt: "Wir waren und sind für 3G." In der Innengastronomie sowie bei den meisten Veranstaltungen in geschlossenen Räumen müssen Gäste und Besucher genesen, vollständig geimpft oder negativ getestet sein.

AfD warnt vor Spaltung der Gesellschaft

Scharfe Kritik an Aigners Aussage äußerte der Vorsitzende der AfD-Landtagsfraktion, Ulrich Singer. Es werde eine "Maßnahme angedacht, die katastrophale Folgen haben wird, denn ein Lockdown für Ungeimpfte wird die Spaltung der Gesellschaft weiter vorantreiben", warnte er. Ohnehin sei der Druck von Medien, Politik und Gesellschaft auf die freie Impfentscheidung fast nicht mehr zu steigern.

"Als AfD-Fraktion lehnen wir diese möglichen Maßnahmen ab, denn dies spaltet die Gesellschaft noch weiter in brave und nicht-brave Bürger", sagte Singer. "Ein Lockdown nach der Vorstellung der CSU stellt eine Lockdown-Apartheid dar, die seit 1945 in Deutschland nicht vorstellbar war." Für Bayern solle Dänemark und nicht Österreich Vorbild sein, verlangte der AfD-Politiker. Dänemark hatte am 10. September die letzten in der Pandemie eingeführten Corona-Beschränkungen im Land aufgehoben.

Corona-Verordnung muss verlängert werden

Die aktuelle bayerische Corona-Verordnung läuft am Freitag aus. Die Staatsregierung muss sie daher verlängern, um die bisherigen Schutzmaßnamen wie beispielsweise die Maskenpflicht im Supermarkt und öffentlichen Verkehrsmitteln oder die 3G-Regelung beibehalten zu können. Diese Verlängerung dürfte an diesem Dienstag im bayerischen Kabinett beschlossen werden. Ob einzelne Maßnahmen möglicherweise verschärft werden könnten, ist bisher nicht bekannt.

Landräte und OBs der Corona-Hotspots erwartet

Als Gäste werden laut Staatskanzlei die Landräte und Oberbürgermeister der derzeit am stärksten von Corona betroffenen bayerischen Regionen an der Sitzung teilnehmen. Laut Robert-Koch-Institut liegen aktuell die fünf Landkreise mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz im Südosten des Freistaat: Mühldorf am Inn (522,8), Traunstein (489,1), Berchtesgadener Land (480,6), Straubing-Bogen (457,0) und Miesbach (Miesbach). Bayernweit betrug die Inzidenz dem RKI zufolge am Montagmorgen 179,1, das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) meldete am Nachmittag einen Wert von 181,3.

In der aktuellen Corona-Verordnung des Landtags spielt die Inzidenz für die Bewertung des Infektionsgeschehens nur noch eine untergeordnete Rolle. Entscheidend ist mittlerweile die Krankenhausampel, die die Belegung von Krankenhäusern und Intensivstationen mit Corona-Patienten anzeigt. Sie steht derzeit auf Grün. Sollte sie auf Gelb oder Rot springen, will die Staatsregierung verschärfte Corona-Regeln beschließen. Welche das genau wären, ist bisher weitgehend offen.

Diskussion über "Freedom Day"

Vor der Bundestagswahl hatte die FW-Fraktion sogar einen deutschlandweiten "Freedom Day" gefordert, an dem alle Schutzmaßnahmen freiwillig werden - und als Stichtag den 11. Oktober vorgeschlagen. Von dieser Maximalforderung sind die Freien Wähler mit ihrem Bekenntnis zu 3G nun offenbar abgerückt.

Strikt gegen einen "Freedom Day" sprach sich am Wochenende die bayerische Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze aus. "Ich finde den Namen irreführend", sagte sie der "Passauer Neuen Presse". Denn er lasse den Eindruck entstehen, "wir wären in den vergangenen anderthalb Jahren nicht frei gewesen". Das sei Quatsch. "Das Herz unserer Demokratie hat die ganze Pandemie über kräftig geschlagen: Die Parlamente haben getagt, die Gerichte haben entscheiden, die Exekutive war handlungsfähig."

FDP-Fraktionschef Martin Hagen widersprach Schulze entschieden: "Wer seine Wohnung Abends nicht verlassen, sein Geschäft nicht öffnen, seine Freunde nicht treffen und nicht zur Schule gehen durfte, war frei?", schrieb er auf Twitter und fügte hinzu: "Unabhängig davon, ob man diese Einschränkungen für notwendig und sinnvoll erachtet, ist das ein bemerkenswertes Freiheitsverständnis."