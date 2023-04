Debatte über "Blaumacher" Söder: Diäten zurückzahlen?

Insgesamt mehr als 20 Stunden Debatte an drei Tagen - und der Stuhl des Ministerpräsidenten auf der Regierungsbank blieb die ganze Zeit über verwaist: Als die bayerischen Landtagsabgeordneten vor den Osterferien ausgiebig über den Haushalt 2023 diskutierten, war Markus Söder (CSU) nicht einmal dann dabei, als es um den Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten ging - zum Unmut der Opposition.

Für das Kalenderjahr 2022 hat die bayerische SPD nachgerechnet: Von 30 Plenarsitzungen habe der Abgeordnete Söder nur fünf besucht. Trotzdem streiche er neben seinem Ministerpräsidenten-Gehalt von gut 17.000 Euro zusätzlich im Landtag monatlich mehr als 4.200 Euro Abgeordnetendiät ein, kritisierte SPD-Generalsekretärin Ruth Müller am Wochenende und forderte eine Rückzahlung. Scharfe Kritik kommt jetzt auch von AfD-Landeschef Stephan Protschka: "Dass Söder die Diäten mitnimmt, ohne wirklich seinen Pflichten als Abgeordneter nachzukommen, ist zutiefst verwerflich."

"Seine Hoheit Söder offenbar zu beschäftigt"

Die Bayern-SPD spottete auf Twitter über den "Blaumacher" Söder. Müller betonte, ein Arbeitnehmer erhalte die Kündigung, wenn er mehrmals nicht zur Arbeit komme. Söder dagegen bekomme Tausende Euro fürs "Nichterscheinen". Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) beispielsweise erscheine zu "so gut wie jeder Sitzung" des Landtags in Mainz. "Nur seine Hoheit Markus Söder ist offenbar zu beschäftigt damit, sein Essen zu fotografieren oder Selfies von sich zu machen." Söder solle einen Großteil der Diäten für das vergangene Jahr an den Freistaat zurückzahlen.

Seit der jüngsten Erhöhung zum 1. Juli 2022 erhalten bayerische Landtagsabgeordnete eine Entschädigung von 8.886 Euro im Monat, bis dahin hatte sie 8.519 Euro betragen. Beim Ministerpräsidenten wird die Summe der SPD-Generalsekretärin zufolge um 50 Prozent gekürzt, weil er ja sein Gehalt habe. "Das ist in Artikel 22 des Bayerisches Abgeordnetengesetzes geregelt", erläuterte sie auf BR24-Anfrage.