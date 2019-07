Debatte im Landtag: Wie sinnvoll ist eine CO2-Bepreisung?

Die Grünen sind für eine CO2-Bepreisung, die CSU hingegen hält sie nicht für sinnvoll. Die Parteien im Bayerischen Landtag hatten heute in einer Aktuellen Stunde darüber diskutiert, ob eine Art Steuer tatsächlich geeignet ist, den klimaschädlichen Ausstoß zu verringern.

"Was klimaschonend ist, muss belohnt , was klimaschädlich ist, verteuert werden, um das Verhalten in diesem Bereich zu ändern", sagt Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann.

Der CSU-Abgeordnete Alexander König wirft den Grünen Augenwischerei vor: "Diese CO-2-Bepreisung mit dem sogenannten Energiegeld ist nichts anderes als der untaugliche Versuch, der Menschheit vorzumachen, sie hätten eine Lösung für die Probleme, für die andere – zugegebenermaßen – auch keine Lösung haben."

Das sagen die anderen Parteien zur CO2-Bepreisung

Die Freien Wähler plädieren für eine Ausweitung des Emissionshandels, ähnlich wie die FDP. Die Sozialdemokraten wollen noch Gutachten abwarten und die AfD zweifelt nach wie vor am von Menschen verursachten Klimawandel.