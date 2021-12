Dealer verhaftet: Kiloweise Drogen und Waffen sichergestellt

Großer Ermittlungserfolg für die Kriminalpolizei Bamberg in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Bamberg. Bereits vergangene Woche konnten zwei Drogendealer festgenommen werden. Sie befinden sich in Untersuchungshaft.

Drogen in Grenzregionen gekauft, in Forchheim gelagert

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, soll ein 48 Jahre alte Mann aus Nürnberg zusammen mit einem 43-Jährigen aus dem Landkreis Forchheim große Mengen Betäubungsmittel in den tschechischen oder niederländischen Grenzregionen eingekauft haben. In der Wohnung des Forchheimers sollen die Drogen gelagert und für den überregionalen Weiterverkauf portioniert worden sein.

Nach Ermittlungen: Dealer auf frischer Tat ertappt

Nach mehr als einem Jahr Ermittlungen konnte die Kripo Bamberg den 48-Jährigen vergangene Woche beim Verkauf einer größeren Menge "Crystal Meth", also Methamphetamin, in Nürnberg auf frischer Tat ertappen und festnehmen. Gleichzeitig schlugen Polizeikräfte im Landkreis Forchheim an der Wohnadresse des Komplizen zu und nahmen auch ihn fest.

1,7 Kilogramm Crystal-Meth und Waffen sichergestellt

Bei der Durchsuchung mehrere Gebäude in Bamberg, Nürnberg und Forchheim seien laut Polizei mehr als 1,7 Kilogramm Methamphetamin und mehrere hundert Gramm Cannabis sichergestellt worden. Darüber hinaus seien Waffen, eine Geldzählmaschine und Bargeld im hohen vierstelligen Bereich gefunden worden. Die mutmaßlichen Drogendealer sind in Justizvollzugsanstalten untergerbacht. Sie müssen sich wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge strafrechtlich verantworten.