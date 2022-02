De Maizière bei "KirchentagsSonntag" in Nürnberg

Mit besonderen Gottesdiensten soll zur Einstimmung auf das kommende Jahr ein Stück Kirchentagsflair in die evangelischen Gemeinden geholt werden. Der neue Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchentags, der ehemalige Bundesinnen- und Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU), war beim "KirchentagsSonntag" in der Nürnberger Lorenzkirche dabei. Er betrachtet den KirchentagsSonntag als einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zum Großevent im kommenden Jahr.

De Maizière: "Für Vernunft und Wahrheit eintreten"

Bezugnehmend auf Psalm 31 erinnert De Maizière die Gläubigen daran, dass sie "nicht alleine durch die Zeiten wanderten, sondern immer in Gottes Hand" seien. Dennoch sollten sie nicht in Passivität verfallen, sondern, wenn Lügen verbreitet würden, für Vernunft und Wahrheit eintreten und für Respekt und Frieden. Denn dieser scheine "derzeit in mehreren Bereichen in Gefahr". Damit nahm er Bezug auf die Corona- und die Ukrainekrise.

Losung aus dem Markus-Evangelium: "Jetzt ist die Zeit"

Die Losung für den Nürnberger Kirchentag 2023 lautet "Jetzt ist die Zeit" und stammt aus dem Markus-Evangelium. Dieses Bibelwort soll als klares Aufbruchssignal zur Abkehr von zukunftsgefährdenden Lebensweisen und Verhaltensmustern verstanden werden. Gemeint ist damit, dass jetzt die Zeit sei, grundlegende Weichen neu zu stellen, damit auch zukünftige Generationen gut leben können.

Vorbereitung auf ev. Kirchentag 2023

Der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag ist vom 7. bis 11. Juni 2023 in Nürnberg zu Gast. An fünf Tagen soll das bunte Glaubens-, Kultur- und Musikfestival Gläubigen die Möglichkeit geben, mit Menschen aus der ganzen Welt zu debattieren. Der Kirchentag findet seit 1949 im Zweijahresturnus an wechselnden Orten in Deutschland statt.

Nürnberg nicht mehr durch und durch evangelisch

Der Blick in die Geschichtsbücher zeigt: 1525 schloss sich die Reichsstadt dem Luthertum an und war dann lange Zeit protestantisch geprägt. Mit dem städtischen Wachstum in der Industrialisierung stieg dann aber auch der katholische Anteil der Bevölkerung merklich an. Heute sind rund 27 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner evangelisch und 25 Prozent katholisch. Knapp die Hälfte gehört keiner oder anderen Glaubensgemeinschaften an.