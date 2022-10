DB-Tickets in Regensburg künftig nur noch am Automaten

Bahnkunden können am Hauptbahnhof in Regensburg am Schalter in Zukunft keine Tickets für den Fernverkehr mehr kaufen. Die Bahn schließt zum Fahrplanwechsel im Dezember ihr Reisezentrum in Regensburg. Die Fahrkartenschalter werden dann zwar von der privaten Bahngesellschaft Agilis übernommen.

Die Mitarbeiter von Agilis werden dort aber keine Fernverkehr-Tickets mehr verkaufen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Bahnkunden, die von Regensburg aus weitere Reisen planen, zum Beispiel mit dem ICE, bekommen ihre Tickets und Reservierungen künftig also nur noch am Automaten oder online.

Agilis: Verkauf von DB-Tickets ist unrentabel

Agilis will in seinem Reisezentrum in Regensburg nach eigenen Angaben keine Tickets für den DB-Fernverkehr verkaufen, weil das nicht rentabel sei. Die Bahn habe privaten Dienstleistern für den Verkauf von DB- Fahrkarten bisher eine Provision von zehn Prozent des Ticketpreises bezahlt, heißt es bei Agilis. Vor wenigen Monaten sei die Provision dann auf fünf Prozent halbiert worden. Unter diesen Bedingungen sei ein eigenwirtschaftlicher Vertrieb von Fernverkehrsfahrkarten nicht mehr möglich.

Auch in Straubing übernimmt Agilis

Mit dem Fahrplanwechsel übernimmt Agilis nach eigenen Angaben auch das DB-Reisezentrum am Bahnhof Straubing. Dort soll der Verkauf von DB-Fernverkehrstickets zunächst noch weitergehen.