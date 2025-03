Überzeugen statt Petzen: Bahn bildet Schülerbegleiter aus

Einmal vorne im Führerstand bei der S-Bahn mitfahren: Das ist eine echte Belohnung am letzten Ausbildungstag zum ehrenamtlichen "DB-Schülerbegleiter". Auch wenn die Fahrt nur ein paar Minuten dauert, der 14-jährige Adam von der Realschule Gauting ist begeistert: "Richtig cool. Vor allem, dass man auch mal sieht, wie die Sachen hier funktionieren und was der Lokführer macht". Das ist noch nicht alles: Am Nachmittag wartet auf die Schülerinnen und Schüler eine Führung in der S-Bahn Werkshalle. Da kommt man sonst nicht so leicht rein.

20 Schulstunden in Theorie und Praxis

20 Schulstunden hat die Ausbildung gedauert, einige Teile fanden sogar in der Freizeit der Jugendlichen statt. Die acht Schülerinnen und Schüler in diesem Kurs kommen von zwei Realschulen im Großraum München.

Die Theoriestunden haben sie schon hinter sich gebracht, da haben sie zum Beispiel gelernt, welche Angaben wichtig sind beim Drücken des Notruf-Knopfes in der S-Bahn.

Bevor sie ihre Zertifikate ausgehändigt und die versprochene Werkshof-Führung bekommen, üben sie am letzten Tag ihrer Ausbildung noch einmal mit einem Rollenspiel in einer leeren S-Bahn, wie verschiedene Konfliktsituationen entschärft und untereinander gelöst werden können.

Bereits 2.750 Jugendliche zum Schülerbegleiter ausgebildet

Seit 2007 hat die Bahn Bayern rund 2.750 Kinder als Schülerhelfer ausgebildet. 23 Schulen im Gebiet der Münchner S-Bahn beteiligen sich an dem Projekt.

Klaus Figur ist bei der Bahn Bayern für das Schülerbegleiter-Projekt verantwortlich und zieht eine positive Bilanz: "Wir haben festgestellt: Wenn ein Schüler zu einem Schüler hingeht und sagt: 'Du, Du hast da was nicht richtig gemacht!' zieht das mehr, wie wenn ich hingeh' und den drauf hinweisen würde."

Lehrerin: "Gut fürs Selbstbewusstsein"

Mit dabei am letzten Ausbildungstag im S-Bahn Werkshof in Steinhausen ist Eva Burschyk. Die Realschullehrerin aus Eching hat schon mehrere Achtklässler bei der Ausbildung zum Schülerhelfer begleitet. Sie sagt, dass auch die Schülerinnen und Schüler selbst viel von dem Programm mitnehmen können.

"Von der Schule her haben sie den Vorteil, dass, wenn sie sich ehrenamtlich engagieren, es im Zeugnis lobend erwähnt wird. Und es ist auf jeden Fall gut fürs Selbstbewusstsein. Die Schüler lernen ihren Auftritt ein bisschen zu beeinflussen und merken auch, wie sie auf andere wirken." Eva Burschyk, Lehrerin Realschule Eching

Schüler sorgen ehrenamtlich für Ordnung

Das Programm richtet sich an Schülerinnen und Schüler aller Schularten ab der 8. Klasse. Nach dem Motto "Überzeugen statt Petzen" sollen sie auf dem Schulweg in der S-Bahn ehrenamtlich für Ordnung sorgen. Konkret bedeutet das, dass sie Fehlverhalten nicht melden, sondern direkt mit den Störern sprechen und auf die Folgen ihres Verhaltens hinweisen. Gravierende oder gefährliche Verstöße sind davon natürlich ausgenommen.

In ihrer Ausbildung lernen sie, auf einen Missstand (zum Beispiel laute Musik in der S-Bahn oder Füße auf den Sitzen) freundlich hinzuweisen, sachlich aufzuklären und ruhig zu schlichten. Sie sollen typische Situationen entschärfen, bevor es zu einer Gefahrensituation kommt.

Bei den "DB-Schülerbegleitern" handelt es sich um ein Projekt der Bahn Bayern, der Bundespolizei und der Partnerschulen im Raum München. Die Teilnahme an dem Kurs ist freiwillig und ehrenamtlich. Finanzielle Unterstützung kommt auch vom Freistaat und der Bayerischen Eisenbahngesellschaft. Der bayerische Innenminister ist Schirmherr des Programms.

Vom Schülerbegleiter zum Lokführer

Zurück zum aktuellen Kurs: Am letzten Ausbildungstag und nach dem gemeinsamen Mittagessen bekommen die Schülerinnen und Schüler endlich noch die Führung durch die Werkstätten am S-Bahn Betriebshof. Neben der Sonderfahrt mit der S-Bahn am Morgen ist das eine weitere kleine Belohnung für ihr Engagement.

Interessiert hören die Jugendlichen zu und sehen gespannt, wie die Bahnen repariert oder gereinigt werden. Klaus Figur von der Bahn erzählt, dass es im Laufe der letzten Jahre immer wieder ehemalige Schüler gegeben hat, die nach ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit sogar eine Ausbildung zum Lokführer gemacht haben.