Daxerau: Ärger um geplante Bebauung im Überschwemmungsgebiet

Die Daxerau liegt am südlichen Stadtrand direkt an der Traun. Ein Investor will dort - auf dem ehemaligen Gelände eines Tennisparks - 120 Wohnungen errichten. Die Anwohner fürchten, dass dadurch bei Hochwasser oder starkem Regen das Überschwemmungsrisiko steigt. Abgeordnete des Petitions- und des Umweltausschusses des Bayerischen Landtags machen sich jetzt selbst ein Bild vor Ort.

Streitigkeiten schon seit Jahren

Bewohner, Behördenvertreter und Politiker streiten seit Jahren über das Projekt. Eine Anwohnerin wandte sich daraufhin per Petition an den Landtag. Auch nördliche Nachbargemeinden, die an der Traun liegen, sehen die geplante Bebauung kritisch. Sie fürchten, dass bei ihnen die Hochwassergefahr steigt, wenn in Traunstein natürliche Überschwemmungsflächen wegfallen. Der Traunsteiner Stadtrat unterstützt die Neubaupläne dagegen mehrheitlich. Er sieht sich durch mehrere Gutachten bestätigt, deren Plausibilität die Gegner wiederum anzweifeln.

Traunsteins Oberbürgermeister auch vor Ort

Der CSU-Landtagsabgeordnete Martin Huber sagte dem Bayerischen Rundfunk, gerade wenn sich die Ansichten so widersprächen, sei ein Ortstermin sinnvoll. Vielleicht könne gemeinsam ein Kompromiss ausgelotet werden. Auch Traunsteins Oberbürgermeister Christian Kegel von der SPD hat seine Teilnahme zugesagt. Er steht im Mittelpunkt der Anwohnerkritik. Vorab wollte er sich auf Anfrage nicht äußern.

Nördliche Nachbargemeinden fühlen sich nicht ernst genommen

Die Bürgermeister der nördlichen Nachbargemeinden sind dagegen zum Ortstermin in der Daxerau nicht eingeladen. Nussdorfs Gemeindeoberhaupt Hans Gnadl sagte dem Bayerischen Rundfunk, das sei nicht in Ordnung. Mit seinen Amtskollegen in Traunreut und Altenmarkt laufe er gegen eine Wand. Niemand interessiere sich für die Probleme der Menschen in ihren Gemeinden.