Dax-Aufstieg: Zwei mittelfränkische Unternehmen sind dabei

Der Deutsche Aktienindex (Dax) wird von 30 auf 40 Unternehmen erweitert. Damit erhält die "erste deutsche Börsenliga" Zuwachs. Beschlossen wurde die Reform bereits im vergangenen Jahr als Antwort der Deutschen Börse auf den Skandal um das Aschheimer Unternehmen Wirecard. Unter den Neulingen sind auch zwei mittelfränkische Unternehmen. Wie die Deutsche Börse am Wochenende bekannt gegeben hat, rücken Siemens Healthineers mit Sitz in Erlangen und Puma aus Herzogenaurach in den Dax vor.

Dax wird "Sichtbarkeit von Healthineers erhöhen"

Der Vorstandsvorsitzende von Siemens Healthineers, Bernd Montag, sagte, die DAX-Aufnahme werde die Sichtbarkeit des Konzerns erhöhen und unterstreiche die Relevanz der Gesundheitsbranche. Der Medizintechnikkonzern ist seit März 2018 an der Börse gelistet. Der Sportartikelhersteller Puma ist bereits seit 1986 börsennotiert. Wirksam wird die Erweiterung in zwei Wochen am 20. September.