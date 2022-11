DAV Sektion München: CO2-Fußabdruck auf dem Prüfstand

Wie groß ist unser ökologischer Fußabdruck? Wo und wie können wir Emissionen reduzieren? Das hat sich die Münchner Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV) angeschaut und zum ersten Mal eine Emissionsbilanzierung für das Jahr 2020 erstellt. Denn nur, wenn man weiß, was man verbraucht, kann man überlegen, wo Einsparungen sinnvoll sind. Der Berg- und Naturschutzverein folgt dabei dem Ansatz "Vermeiden, Reduzieren, Kompensieren". Alles Tun und Handeln des Vereins wurde hinterfragt und bewertet. Wie warm muss es in der Kletterhalle sein? Welche Kopie in der Geschäftsstelle ist wirklich nötig und wieviel Fleisch braucht es auf der Hütte ?

Ziel: klimaneutral bis 2030

Bis 2030 will die Sektion München - wie der ganze Alpenverein - klimaneutral sein. Erste Konsequenz aus dem Bericht ist der Anschluss des Kletter- und Boulderzentrums Gilching (LK Starnberg) an das Fernwärmenetz. Bisher gab es dort eine alte Gasheizung.

Verzicht reduziert Emissionen

Solarzellen auf Hüttendächern sind bereits Standard. Aber wäre es nicht die effektivste und schnellste Methode, Emissionen zu reduzieren, indem man einfach verzichtet? Kein Fleisch mehr auf Hütten und anderen Luxus wie Warmwasser, Duschen oder elektrisches Licht? Roman Ossner, zuständig für Klima, Umwelt und Natur bei der Sektion und maßgeblich an der Emissionsbilanzierung beteiligt, berichtet, dass es innerhalb des Deutschen Alpenvereins darüber große Diskussionen gebe. Die einen würden sagen, man müsse reduzieren. Die anderen geben zu bedenken, dass man den Mitgliedern auch etwas bieten müsse.

Mobilität verursacht die meisten Emissionen

Der mit Abstand größte Teil des Fußabdrucks ist die Mobilität. Die Anreise der Mitglieder mit dem Auto zu den Hütten und in die Berge ist also der Löwenanteil der Emissionen, die die DAV-Sektion verursacht. Die Sektion mit weit über 100 000 Mitgliedern gehört zu den größten im Alpenverein. Wie kann man reduzieren – ohne alle auffordern zu müssen, am besten einfach zuhause zu bleiben? Öffi-Wandertipps auf der Website gibt es bereits. Und die "Freie Nacht fürs Klima" sei beispielsweise eine erfolgreiche Aktion, berichtet Ossner. Wer öffentlich anreist, so die Idee, darf die erste Nacht umsonst auf den Hütten übernachten.

Aber wird diese Aktion die Emissionsbilanz nachhaltig ändern? Roman Ossner, der Umwelt- und Klimabeauftragte der Sektion München, möchte die Menschen dazu animieren, statt mehreren Tagesausflügen besser eine Mehrtagestour zu machen. So sei die Anreise dann auch "weniger verwerflich" als wenn man für eine Tagestour bis ins Stubaital fahre und am nächsten Tag vielleicht dann zu einer anderen Tour ins Allgäu.

Vorbildfunktion als Naturschutzverband

Der DAV sei natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber als Umweltverband könne der Alpenverein zeigen, wie es funktionieren kann, meint Ossner: und so andere Verbände und Gruppen der Gesellschaft motivieren, ebenfalls ihren Fußabdruck zu untersuchen und zu reduzieren. Vorbild für den Alpenverein war wiederum die evangelische Kirche in Brandenburg.