DAV-Klimaaktion: Gratisnacht für umweltbewusste Wanderer

Bisher etwa 50 der 190 Hütten des Deutschen Alpenvereins (DAV) beteiligen sich an der Klimaaktion "Freie Nacht fürs Klima". Wer DAV-Mitglied ist und nachweisen kann, dass er mindestens 90 Prozent der Anreise zu Fuß, mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln bestritten hat, darf die erste Nacht kostenfrei auf der Hütte im Matratzenlager oder Mehrbettzimmer übernachten - etwa auf dem Watzmannhaus, der Tübinger Hütte, der Lamsenjochhütte oder der Vorderkaiserfeldenhütte.

Bis 2030 will DAV klimaneutral sein

Von der Biberacher Hütte bei Lech kann man dann beispielsweise zur beliebten Lechquellenrunde starten. Hüttenwirt Sebastian Lohrmann von der Priener Hütte im Chiemgau beteiligt sich auch an der Aktion. Er berichtet, dass es viele Abschlussfahrten gibt. Das Angebot werde gerne angenommen.

Die Kampagne soll dazu beitragen, das Ziel des Alpenvereins zu erreichen. Bis 2030 will der DAV klimaneutral sein. Die Aktion wird aus dem Klimafonds des Alpenvereins finanziert. Für die Sektionen und Hüttenwirte entstehen keine Kosten.

Nur etwa 25 Prozent der Hütten machen mit

Einzig für die Umsetzung vor Ort sind die Hüttenwirte verantwortlich. Das kostet natürlich zusätzliche Zeit in der ohnehin schon angespannten personellen Situation auf den Hütten in diesem Sommer. Ob das der Grund ist, warum nur etwa 25 Prozent der DAV-Hütten an der Aktion teilnimmt? Das bestätigt zumindest der Wirt der Tutzinger Hütte dem Bayerischen Rundfunk. Sie hätten auch zu spät davon erfahren, sagt er. Der Hüttenwirt der Weilheimer Hütte wusste schlicht nichts von der Aktion, die Anfang der Woche gestartet ist.

Die genaue Liste mit den teilnehmenden Hütten finden die Bergsteigerinnen und Bergsteiger auf den Webseiten des Deutschen Alpenvereins. Auch Tipps für die öffentliche Anreise und überhaupt für Wanderungen mit öffentlicher Anreise finden sich hier. Wer das Angebot nutzen will, muss sich auf der Hütte vorab anmelden. Die Aktion ist vorerst bis Ende des Jahres befristet.