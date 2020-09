DAV-Hüttenbilanz: Saison besser als befürchtet

Die Saison begann für die meisten Hüttenwirte später als sonst. Viele Änderungen mussten beschlossen werden, manche Wirte haben erst im Juli aufgesperrt. Aber die Bilanz sei besser als erwartet, sagte DAV Sprecher Thomas Bucher beim Pressetermin auf der Priener Hütte in den Chiemgauer Bergen. Den Hütten sind allerdings durch die strengen Abstandsregeln viele Übernachtungsgäste weggefallen.

Viele Tagesgäste, aber weniger Übernachtungen

Der Ansturm nach dem Ende der Reisebeschränkungen und der Run auf die Alpen durch den Wegfall der üblichen Urlaubsziele überraschte viele Wirtsleute. Für die 67 Alpenvereinshütten ist es überraschenderweise besser gelaufen als befürchtet. Das liegt vor allem an den zahlreichen Tagesgästen, die in diesem Sommer in den bayerischen Bergen unterwegs waren, so Thomas Bucher vom Deutschen Alpenverein. "Die Hütten, die auf Übernachtungen angewiesen waren, sind dagegen schlechter gestellt gewesen."

DAV fordert mehr Übernachtungsgäste

Manche Hütten wie das Soiernhaus und die Hochlandhütte im Karwendel hatten Zimmer und Lager komplett geschlossen. Weil die Hütten im Durchschnitt nur 25 bis 40 Prozent ihrer Übernachtungs-Kapazitäten ausschöpfen können, würde sich der Betrieb auch kaum lohnen, selbst wenn das Tagesgeschäft gut läuft, heißt es beim Alpenverein. Deshalb fordert der DAV für die kommende Saison, dass mehr Personen in großen Matratzenlagern schlafen dürfen. Aktuell sind nur zehn Personen erlaubt. Die verminderte Bettenkapazität hatte auch Auswirkungen auf die Natur: In diesem Jahr klagten Naturschutzverbände und Nationalparks verstärkt über Wildcamper, so der DAV.