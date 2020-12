DAV hilft in Burghausen Müll sammeln

Chipstüten, Wodkaflaschen, Bierdosen, Zigarettenkippen: Zwei große Müllsäcke voll haben die Kletterer des DAV am Panoramaweg unterhalb der Aussichtsplattform in Burghausen gesammelt. Dabei haben sich zwei Alpinisten von der Aussichtsplattform am Nagelfluh ins unwegsame Gelände abgeseilt. Von dort aus haben sie den Müll in Tüten gestopft und sind anschließend wieder hochgeklettert. Eine aufwändige Aktion, die nicht häufig gemacht werden könne, betont der zuständige Leiter des Umweltamtes Max Hennersperger.

Trotz Mülleimer landet Abfall in der Natur

Neben der Plattform steht ein Mülleimer. Trotzdem landet der Abfall im Gelände. Liegen Zigarettenkippen oder auch Kunststoffe mit Weichmachern zu lange in der Natur, verwittern sie. Giftstoffe können dann in den Boden gelangen. Zu Weihnachten hat der DAV den Burghausenern jedenfalls ein sauberes Stück Natur beschert.