DAV appelliert an die Vernunft von Mountainbikern

Vernunft statt Verbote

Rechtlich dürften Radler überall dorthin, wo sich auch Wanderer bewegen, erklärt Benjamin Trotter, der Projektleiter des Pilotversuchs. Das Bayerische Naturgesetz gewähre freies Betretungsrecht der Natur.

Statt Verboten appelliert der Alpenverein an die Vernunft aller - will aber in Zukunft auch Beschilderung und Tourenbeschreibung verbessern. Das soll zunächst in den Pilotregionen Raum Bad Tölz und Oberstdorf passieren. Aus der Erfahrung vom Winter weiß der Alpenverein, dass sich rund 90 Prozent an Schilder halten.