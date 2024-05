Dauerregen und Hochwasser: Veranstaltungen in Ostbayern abgesagt

Museumsfest und Kanu Freestyle Weltcup fallen ins Wasser

Wegen der schlechten Wetteraussichten hat das Luftmuseum Amberg sein Museumfest inklusive Luftbootrennen auf der Vils am Sonntag abgesagt und um eine Woche verschoben. Abgesagt wurden auch das für das Wochenende geplante Ringmauerfest in Waldkirchen im Landkreis Freyung-Grafenau sowie das Bismarckfest in Landshut. In Plattling im Kreis Deggendorf wurden aufgrund des steigenden Isar-Pegels alle weiteren Wettkämpfe des Kanu Freestyle Weltcups abgeblasen.

Die Laserschow auf dem Pfingstvolksfest in Schwandorf wurde auf Sonntagabend verschoben. Kreativ wurde die Stadt Regensburg: Dort wurde der Unesco-Welterbetag am Sonntag kurzerhand vom Donauufer nach drinnen in den historischen Salzstadel verlegt.