Dauerregen sorgt für überschwemmte Straßen in Nordbayern

Überschwemmter Heiligabend statt weiße Weihnacht: Während die Wettervorhersage zum Teil Sturm und Regen zum Weihnachtsfest in Bayern vorhergesagt hat, haben in Franken bereits vereinzelte Flüsse für überschwemmte Straßen und Felder gesorgt.

Zweithöchste Meldestufe für Steinach und Itz

Im Landkreis Coburg haben zwei Flüsse die Meldestufe 3 von 4 erreicht. Nach Angaben des Hochwassernachrichtendienstes (Stand: 24.12.22, 15.30 Uhr) handelt es sich dabei um die Steinach bei Fürth am Berg sowie um die Itz bei Schenkenau, die an dieser Stelle nahe der Grenze zu Unterfranken verläuft. Wie Polizei und Feuerwehr Coburg auf BR-Nachfrage bestätigen, gab es deshalb bislang noch keine hochwasserbedingten Einsätze. Aktuell sind die Steinach und Itz die beiden einzigen Flüsse in Bayern, die die zweithöchste Meldestufe erreicht haben.

Auch der Polizei im Landkreis Bamberg, wo die Itz in den Main mündet, sind bislang noch keine Probleme bekannt, die durch Hochwasser oder Überschwemmungen ausgelöst wurden. Lediglich kleinere Verbindungsstraßen mussten in Oberfranken aufgrund des Regens gesperrt werden.

Meldestufe 3: Überflutungen von Grundstücken möglich

Laut dem Hochwassernachrichtendienst kann es bei der Meldestufe 3 vereinzelt zu Überflutungen von bebauten Grundstücken oder Kellern kommen. Ebenfalls können überörtliche Straßen gesperrt sein. Auch ist möglicherweise der Einsatz von Wasser- oder Dammwehr erforderlich.