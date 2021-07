Dauerregen in Teilen Bayerns: Flüsse laufen über

Drohende Überflutung in Schwaben

In Schwaben droht ein Weiher über die Ufer zu treten und Häuser zu überfluten: Der Mühlenweiher im Bucher Ortsteil Nordholz. Die Feuerwehr ist im Hochwassereinsatz. Das Flüsschen Biber, das in den Weiher mündet, führt laut Bürgermeister durch den Starkregen zu viel Wasser. Der Abfluss des Weihers ist zu klein, das Wasser staut sich. Würde das Wasser über den Mühlendamm treten oder gar der Damm brechen, könnten mehrere Häuser in Nordholz überflutet werden. Die Feuerwehrleute pumpen darum mit Hochleistungspumpen das Wasser wieder in das Flüsschen Biber. Außerdem versucht ein Bauunternehmen, einen Deich zu erhöhen, um ein vorgelagertes Rückhaltebecken für das Hochwasser zu schaffen. Der Einsatz wird nach Einschätzung des Bürgermeisters bis in den Nachmittag hinein dauern.

Ziegen im Abwasserrohr

Zwei Ziegen hat die Polizei in Nördlingen aus einem vollgelaufenen Abwasserrohr gerettet. Die Rettungsaktion ereignete sich an der Eger, einem Nebenfluss der Wörnitz, im Nördlinger Ries. Dort war der Pegel so hoch, dass ein nahegelegenes Biotop, wo sich die Ziegen aufhielten, überflutet wurde. Eine Ziegenmutter gelangte dort in ein Rohr mit einem Jungtier, das sich schließlich nicht mehr selbständig befreien konnte. Laut Polizei Schwaben Nord drohte es zu ertrinken. Nach Alarmierung der Polizei durch Passanten stieg ein Polizeibeamter zu den Tieren ins wassergefüllte Rohr und schob das Jungtier heraus. Eine Passantin half mit und zog an den Hörnern, so die Polizei Schwaben Nord. Nach geglückter Rettungsaktion wurden die zwei Tiere wieder zu ihrer Herde gebracht.