Dauerregen in Bayern: Örtlich droht Hochwasser

Örtlich ab heute Nacht Meldestufe 1 erwartet

Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert die intensivsten Niederschläge in der Nacht zum Dienstag. Infolge dessen wird ab heute Nacht insbesondere in den Einzugsgebieten von Isar und Inn, aber auch an kleineren südlichen Donauzubringern das örtliche Überschreiten der Meldestufe 1, vereinzelt auch der Meldestufe 2 erwartet. Zudem sind auch in kleinen Einzugsgebieten Ausuferungen und Überflutungen möglich. Aufgrund punktuell eingelagerter Schauer und Gewitter variieren die Schwerpunkte des zu erwartenden Hochwassergeschehens derzeit teils noch zwischen den regelmäßig aktualisierten Prognoseläufen.

Erstes von Hochwassergefahr betroffenes Gebiet

Eine aktuelle Hochwasserwarnung gibt es bereits für den Landkreis Miesbach. Am Pegel Miesbach Schlierach war am Abend bereits Meldestufe 1 überschritten. Laut Hochwassernachrichtendienst wird mit einem weiteren Anstieg der Wasserstände im Laufe der Nacht gerechnet, möglicherweise wird Meldestufe 2 überschritten.