Dauerregen: Flusspegel im Allgäu deutlich angestiegen

Kräftige Niederschläge haben in der Nacht auf Dienstag im Allgäuer Alpenraum für steigende Flusspegel gesorgt. Laut Polizei und Rettungsleitstelle sind Überschwemmungen aber bisher ausgeblieben. Die Pegel bewegen sich immer noch unter der Meldegrenze, sind aber seit Samstag deutlich gestiegen.

Iller-Pegel seit Samstag aufs Doppelte gestiegen

So hat sich der Wasserstand der Iller bei Sonthofen zwischen Samstag und Dienstagmorgen bereits mehr als verdoppelt, nämlich von 64 Zentimeter auf rund 150 Zentimeter. Ab einem Pegel von 280 Zentimetern gilt es laut Gemeindeplan, die Rufbereitschaft herzustellen, ab 300 Zentimeter werden Hochwasserschutzmaßnahmen eingeleitet.

Einzelne Überschwemmungen möglich

Da sich die Pegel rapide erhöhen, könnte laut Vorhersagen gegen Dienstagmittag die Meldestufe 3 in Sonthofen und Kempten erreicht werden, in Kempten mit Pegeln von bis zu 450 Zentimetern. Dann kann es laut Wasserwirtschaftsamt in bebauten Gebieten zu einzelnen Überschwemmungen kommen. Die höchsten Pegelstände werden erst im Laufe des Nachmittags beziehungsweise in der Nacht auf Mittwoch erwartet.

Grafik: Bayernkarte - Wetterwarnungen des DWD