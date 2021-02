Dauerprotest neben dem Rathaus: Das Augsburger Klimacamp

Es ist 6 Uhr morgens. Das Augsburger Klimacamp erwacht. Drei Aktivisten haben die vergangene Nacht in Zelten auf dem Fischmarkt verbracht. Jeden Tag macht dies ein anderes Team. Studentin Charlotte Lauter gehört zum festen Kern: "Wir haben gesagt, wir bleiben, bis die Politik handelt und dementsprechend werden wir wohl ausharren müssen. Die minus 10 Grad und den Regen haben wir schon hinter uns."

Es geht den Aktivisten um die Einhaltung des Augsburger CO2-Budgets, den sofortigen Start der Energiewende, den Kohleausstieg bis 2025. Und: Die Stadt solle mehr für Radler tun. Conny Pinnekamp bringt an diesem Morgen heißen Tee und Müsli vorbei. Sie hätte da schon konkrete Ideen: "Dass wir tatsächlich sagen, wir machen einen riesengroßen Bereich in der Innenstadt autofrei oder wenigstens Tempo 30."

Der Rathauschefin ist das Klimacamp ein Dorn im Auge

Schon am neunten Tag wollte Oberbürgermeistern Eva Weber (CSU) das Klimacamp los werden. Doch bislang gaben die Gerichte den Aktivisten Recht. Die Rathauschefin ist deshalb bis vor den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof gezogen: "Es geht mir nicht um das Thema Klima, das ist für die Stadt ohne Frage wichtig, sondern um die Frage, ob ein Campieren am Fischmarkt eine Versammlung ist, die vom Grundgesetz geschützt ist." Die Gerichtsentscheidung wird noch eine Zeit auf sich warten lassen.

Für die Klimaaktivisten ist es bereits fünf vor zwölf

Ingo Blechschmidt ist bereits seit Anfang an beim Klimacamp dabei. Eigentlich arbeitet er als Mathematiker an der Universität Padua. Doch momentan ist ihm der Kampf fürs Klima wichtiger. Er engagiert sich auch im städtischen Klimabeirat - ein Gremium von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, das die Stadt in Sachen CO2-Ausstoß berät. "Unser größter Erfolg ist es vermutlich, dass sich die Stadt ein Ziel geben wird, das mit dem Pariser Klimaabkommen verträglich sein wird."

Bereits im vergangenen Dezember hatte der Klimabeirat der Stadt ab 2021 ein CO2-Restbudget von 9,7 Millionen Tonnen CO2 empfohlen. In ihrem Koalitionsvertrag gingen CSU und Bündnis 90/die Grünen noch von einem weit weniger ambitionierteren Klimaplan für Augsburg aus. Reiner Erben, Umweltreferent von Bündnis90/die Grünen: "Wir haben eine Beschlusslage, die nicht ausreichend ist, das stellen wir jetzt fest. Wir müssen mit unseren Klimaschutzzielen zulegen."

Augsburger Umweltweltausschuss beschließt Klimaziel

Am 25. Januar stimmte der Umweltausschuss dem Klimaziel zu. Mit nur einer Gegenstimme. Oberbürgermeisterin Eva Weber: "Ich glaube, alleine mit dem Beschluss dieser 9,7 Millionen Tonnen hat die Stadt gezeigt, dass es uns ernst ist mit dem Thema Klimaschutz." Für das Klimacamp ist es ein erster Etappensieg.

Ist ihr Dauerprotest also beendet? Nein, sie werden erst gehen, wenn die Stadt konkrete Pläne vorlegt. Und auch der Stadtrat muss im März noch zustimmen. Bis dahin werden die Aktivisten weiter protestieren.