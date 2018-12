DATEV Challenge Roth ausgezeichnet

Vergeben wird die Auszeichnung "Rennen des Jahres" von den Lesern von Europas großer Triathlon-Zeitschrift "triathlon". Mit über 52 Prozent der Leserstimmen konnte der Rother Traditions-Triathlon, der in diesem Jahr sein 35-jähriges Jubiläum feiern konnte, erneut alle anderen Triathlon-Events weltweit mit riesigem Abstand hinter sich lassen, so die Veranstalter weiter.

7.000 freiwillige Helfer

Der Award gehöre nicht der Familie Walchshöfer, sondern den weit über 7.000 freiwilligen Helfern, den loyalen Athleten und all den tausenden von Unterstützern aus Stadt und Landkreis Roth, so die Initiatoren des DATEV Challenge Roth, Alice und Felix Walchshöfer in Roth.