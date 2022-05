Datenschutz-Probleme: Kameras in Weidener Thermenwelt abgebaut

Weil bei einer datenrechtlichen Überprüfung der Überwachungskameras in der Thermenwelt Weiden Verstöße gegen den Datenschutz festgestellt wurden, haben die Weidener Stadtwerke beschlossen die Kameras im Eingangs-, Kassen- und Umkleidebereich abzubauen. Ein datenschutzkonformer Umbau der Videoüberwachung sei zu teuer, hieß es von der Thermenwelt Weiden.

Überwachung zum Schutz vor Dieben

Generell seien Überwachungskameras in Thermen – auch im Umkleidebereich – nicht verboten, hieß es. Die Überwachung der Spinde in der Thermenwelt Weiden sei laut den Stadtwerken dazu dagewesen, um die Besucher vor Dieben zu schützen. Außerdem seien Bildbereiche, in denen Teile der Umkleiden zu sehen waren, verpixelt worden.

Kameras verstoßen gegen Datenschutz

In einem Gutachten der Bayerischen Datenschutzbehörde wurde jedoch bemängelt, dass die Kameras der Weidener Thermenwelt den gesamten Körper gefilmt haben. Im Umkleidebereich wurde deshalb eine Umrüstung der Kameras gefordert, die erst ab 1,50 Meter erkennbare Bilder liefern dürfen. Ebenso wurden im Kassen- und Eingangsbereich Mängel der Datenschützer gefunden.

Eine Umrüstung auf eine datenschutzkonforme Lösung sei laut den Weidener Stadtwerken zu teuer, deshalb habe man sich für den Abbau der Kameras entschieden. In Sachen Sicherheit müsse man deswegen nun auf die Wachsamkeit von Personal und Badegästen vertrauen.

Badegast hatte sich wegen der Kameras beschwert

Die Datenschutzbehörde war tätig geworden, weil sich ein Badegast wegen der Kameras beschwert hatte. Nach einer stichprobenartigen Umfrage des Bayerischen Rundfunks am Montag zeigten sich die Badegäste unentschlossen darüber, was sie von der Entscheidung der Stadtwerke halten sollen. Es sei eben eine Frage der Abwägung zwischen Sicherheit und Privatsphäre.