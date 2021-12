Datenschutz im Internet: Warten auf das Ende der Cookie-Banner

Am heutigen 1. Dezember tritt ein neues Datenschutzrecht für das Internet in Kraft – mit dem gewaltigen Namen "Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz", abgekürzt TTDSG. Es legt fest, wie Unternehmen mit den Daten der Internet-Nutzer umgehen dürfen.

Ein neues Gesetz – mit vielen alten Regeln

Vieles darin sei aber nur eine Zusammenfassung bisheriger Regeln, erläutert Florian Glatzner vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Denn schon in den vergangenen Jahren haben hohe Gerichte auf europäischer und nationaler Ebene Entscheidungen zum Datenschutz im Internet getroffen – basierend auf der e-privacy-Richtlinie der EU. Darauf wiederum haben die Unternehmen mit den so genannten "Cookie-Bannern" reagiert.

Cookies sind kleine Dateien, die mit jedem Klick im Internet auf den Endgeräten gespeichert werden und auf die die Anbieter der Webseiten Zugriff haben. Das hilft einerseits, die Internet-Nutzung zu vereinfachen, erlaubt aber zugleich auch gezielte Werbung. Dem müssen die Nutzer zustimmen – eben mit Hilfe der genannten "Cookie-Banner".

Das Ziel: Einmal zustimmen, um Cookie-Banner zu vermeiden

Diese werden von vielen Nutzern als störend empfunden und werden trotz der Neuregelung auch nicht so schnell verschwinden. Doch immerhin ist mit dem neuen Gesetz eine gewisse Vereinfachung in Sicht: Und zwar durch "Personal Information Management Services", kurz PIMS. Der Grundgedanke: Die Internet-Nutzer sollen im Voraus den Umgang mit ihren Daten festlegen, um sich die Cookie-Banner zu sparen: "Die PIMS würden es ermöglichen, dass die Menschen einmal abstrakt definieren, welche Daten sie bereit sind preiszugeben, um nicht jedes Mal neu gefragt zu werden", erläutert der FDP-Politiker Manuel Höferlin, der zuletzt den Digitalausschuss im Bundestag geleitet hat. Ansonsten führe das aktuelle System nur dazu, "dass jeder nur noch die Banner wegklickt, damit er endlich seine Seite aufrufen kann."

Das Gesetz ist da, die Verordnung dazu aber fehlt noch

Entsprechende technische Lösungen sieht das neue Datenschutzgesetz vor. Freilich: Die dazu nötige Verordnung ist noch in Arbeit, wie es aus dem zuständigen Bundeswirtschaftsministerium heißt: Ziel sei "ein nutzerfreundliches und wettbewerbskonformes Einwilligungsmanagement insbesondere im Hinblick auf Cookies, bei dem anerkannte Dienste, Telemedienanbieter und auch Browser eingebunden sein sollen." Ein Referentenentwurf sei für das erste Quartal 2022 geplant.

Der FDP-Digitalpolitiker Höferlin drängt – auch mit Blick darauf, dass nicht nur in Berlin, sondern auch in Brüssel weiter am Schutz der Privatsphäre im Netz gearbeitet wird. Denn die e-privacy-Richtlinie, die ein Grund für das neue TTDSG ist, soll reformiert werden: "Die Menschen brauchen eine komfortable Lösung, damit sie endlich entscheiden können, wer ihre Daten wie nutzt", " so Höferlin.

Verbraucherrechte bei Handy- und Internetverträgen gestärkt

Während die Cookie-Banner also trotz aller Kritik noch eine Weile erhalten bleiben, greifen andere Gesetzesänderungen tatsächlich zum 1. Dezember: So werden Verträge für Handys oder die Internetnutzung nach 24 Monaten nicht mehr automatisch verlängert, sondern können nach Ablauf dieser Zeit mit einmonatiger Frist gekündigt werden.

Die Rechte der Kunden werden auch dann gestärkt, wenn das Internet langsamer ist als versprochen, so Verbraucherschützer Florian Glatzner. Häufig entspreche die Geschwindigkeit nicht dem, was in den Verträgen stehe: "Diesbezüglich soll es künftig ein neues Minderungs- und Sonderkündigungsrecht geben bei erheblichen Abweichungen von der vertraglich abgesicherten und der tatsächlichen Bandbreite". Dies ist im Telekommunikationsgesetz geregelt. Noch im Lauf dieses Monats will die Bundesnetzagentur eine App anbieten, mit der die Leistung im Internet gemessen werden kann.

Schließlich gelten ab heute auch neue Preise für die Nutzung von 0180er Servicenummern – hier darf nicht mehr zwischen Anrufen aus dem Festnetz oder von Mobiltelefonen unterschieden werden. Ab April kommenden Jahres gilt diese Regelung dann auch für die 0137er Nummern, die häufig für Gewinnspiele verwendet werden.