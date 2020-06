Datenschützer warnt vor Nutzung privater Rechner im Schuldienst

Mit dem Ende der Pfingstferien gilt in Bayern an fast allen Schularten wieder Präsenzunterricht für alle Jahrgangsstufen. Das bedeutet aber nicht, dass alle Schüler täglich in der Schule sitzen. Nur rund die Hälfte wird die Schule tatsächlich besuchen, die andere Hälfte lernt weiter daheim, heißt es vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus.

Als Lehre aus der Corona-Pandemie will Bayerns Kultusminister Michael Piazolo die Schulen im Freistaat durch mehr Digitalisierung mobiler, flexibler und so krisensicherer aufstellen. "Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir mittelfristig unseren Lehrern eigene Geräte für Zuhause zur Verfügung stellen können", betonte Piazolo am Freitag. Um flexibler zu werden, sei dies in einem ersten Schritt für Referendare und langfristig dann auch für die Schüler nötig.

Dienstliche und private Daten auf einem Rechner - ein Problem

Thomas Petri, der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz, hat Bedenken, wenn Lehrkräfte ihre privaten Rechner auch für schulische Belange nutzen. Das hat er im radioWelt-Interview auf Bayern 2 betont.

"Das Problem ist, dass sich private Daten mit dienstlichen vermengen. Und das soll nicht sein. Und das zweite Problem ist eben, dass Familienangehörige, dass Besucher, wenn die Rechner nicht hinreichend geschützt sind, an diese Rechner drankommen." Thomas Petri, Bayerischer Landesbeauftragte für den Datenschutz

Seine Geschäftsstelle habe die Schulen noch nicht geprüft, aber bei Kliniken festgestellt, "dass die technischen Forderungen, die erforderlich sind, um diese Daten abzuschirmen, oft nicht eingehalten werden oder sehr oft auch nicht eingehalten werden können, weil die Mitarbeiter das einfach technisch nicht realisieren konnten". Es fehle oft an Know-how und an der richtigen Ausstattung, sagte Petri.

Videokonferenzen - Einblicke in die privaten Räume

Ihn habe auch Kritik von Schülern und Eltern erreicht, die nicht einsehen wollen, dass ein Kind an Videokonferenzen teilnehmen und "mehr oder weniger die halbe Wohnung" ausbreiten solle, so Petri.

"Nicht jede Familie hat halt so große Räume, dass man da eine Kammer hat, wo man wenig von seiner räumlichen Privatsphäre preisgibt." Thomas Petri