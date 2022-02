Datenschützer kritisiert Stadtratssitzung im Internet

Bayerns oberster Datenschützer übt Kritik an dem Vorhaben der Stadt Coburg, Stadtratssitzungen künftig aufzuzeichnen und online zu stellen. Der Stadtrat hatte in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, künftig neben dem Live-Stream auch eine Mediathek der Stadtratssitzungen anzubieten. Die Aufzeichnung von Stadtratssitzungen sei aber grundsätzlich unzulässig, sagt Kai Engelbrecht, der Bayerische Landesbeauftragte für Datenschutz dem BR.

Datenschützer: Aufzeichnung trotz Zustimmung unzulässig

Auch andere Städte in Bayern stellen die Stadtratssitzungen als Videoaufzeichnung online zur Verfügung. Ein Livestream sei möglich, wenn alle Beteiligten ihre Zustimmung geben, eine Aufzeichnung allerdings auch mit Zustimmung der Beteiligten sei unzulässig, so Engelbrecht. Rund ein Drittel der Stadträte in Coburg habe keine Einwilligung zur Aufzeichnung gegeben und wolle sich nicht in einem öffentlichen Video auf der städtischen Homepage sehen, heißt es aus dem Rathaus.

Sätze könnten fehlinterpretiert werden

Die Stadt Coburg wird das Vorhaben der Aufzeichnung aber trotzdem umsetzen: "Wir werden die nächste Stadtratssitzung am 9. Februar im Internet live übertragen und anschließend in einer Mediathek zum Nachschauen anbieten", so Stadtsprecher Louay Yassin. Die Probleme hinsichtlich des Datenschutzes seien bekannt:

"Personen die nicht gezeigt werden wollen, werden auch nicht sicht- oder hörbar sein." Louay Yassin, Stadtsprecher Coburg

Auch Coburgs Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD) hatte die Aufzeichnung der Sitzungen befürwortet. Kritiker der Übertragung und Aufzeichnung befürchten unterdessen, dass redaktionell Einfluss genommen und Wortbeiträge aus dem Zusammenhang gerissen werden könnten.

Innenministerium teilt Ansicht des Datenschützers

Das Innenministerium als Rechtsaufsichtsbehörde hat Kenntnis vom Vorgehen der Stadt Coburg. In einer Antwort auf eine BR-Anfrage teile das Ministerium die Auffassung des Landesbeauftragten für den Datenschutz, so eine Sprecherin.

"Eine Mediathek mit den Aufzeichnungen von Ratssitzungen ist nach geltendem Recht unzulässig." Eine Sprecherin des Innenministeriums

Die Stadt Coburg plant unterdessen, die nächsten Sitzungen live im Internet zu zeigen und einen Tag später online abrufbar zu machen. Immer bis zur folgenden Stadtratssitzung, oft mehrere Wochen, sollen die Folgen dann in der städtischen Mediathek für die Öffentlichkeit zu sehen sein. Das Vorgehen der Stadt werfe viele Fragen auf, sagte ein Coburger Stadtrat dem BR.

Gestreamte Stadtratssitzungen: Klage möglich

Grundsätzlich sei eine Klage möglich, dann müsste sich das Verwaltungsgericht mit dem Thema befassen. Auch andere Städte in Bayern, wie München, Bayreuth oder Pfaffenhofen stellen die Sitzungen in einer Mediathek zum Abruf zur Verfügung. Klagen aus Coburg gegen die Aufzeichnungen sind dem Verwaltungsgericht bisher nicht bekannt.

Live-Stream von Sitzung in Coburg löste bereits Bedenken aus

Bereits im vergangenen April hatte der Live-Stream aus dem Coburer Stadtrat Bedenken ausgelöst. Weil damals sechs Mitglieder des Stadtrats die Verletzung von Persönlichkeitsrechten befürchteten, wurden die Sitzungen zwischenzeitlich nicht ins Internet übertragen.