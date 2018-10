vor etwa einer Stunde

Bayerische Datenschützer haben kein Problem mit Klingelschildern

Datenschützer und Mieterbund in Bayern sehen keinen Grund für ein Verbot von Namensschildern an Mietwohnungen. Nur bei Widerspruch des Mieters muss das Schild weg. Hauseigentümer und Vermieter in Niederbayern und der Oberpfalz raten zu Gelassenheit.