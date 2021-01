Datenpanne bei Corona-Impfhotline in Ansbach und Bayreuth

Wer sich in Ansbach oder Bayreuth telefonisch für einen Corona-Impftermin registrieren lässt, kann sich derzeit nicht sicher sein, dass seine Daten auch zuverlässig gespeichert werden. Wie Sprecher der lokalen Gesundheitsbehörden dem BR auf Nachfrage mitteilten, seien Software-Abstürze dafür verantwortlich, dass die Daten einiger Anrufer verloren gegangen seien.

Datenverlust: Software-Entwickler sind informiert

Zu wie vielen Einzelfällen es gekommen ist, sei nicht bekannt. Dem Betreiber der Software sei bereits mitgeteilt worden, dass das Programm nachgebessert werden müsse, heißt es aus Ansbach. Aktuell stehe man auch im Austausch mit dem Freistaat, der die Software den Gesundheitsämtern zur Verfügung gestellt hat. Eine BR-Anfrage an das Bayerische Gesundheitsministerium zu möglichen Software-Problemen bei der Impfhotline blieb bislang unbeantwortet.

Stichprobenartige BR-Recherchen haben ergeben, dass es sich bei den Datenpannen in Mittel-und Oberfranken bisher nur um Einzelfälle handelte. In Schwabach, wo ebenfalls die seit 11. Januar freigegebene Software des Freistaates eingesetzt wird, seien bislang keine Beschwerden eingegangen, die auf verlorengegangene Daten hindeuten würden.

Bamberg tippt Daten von Corona-Impfwilligen ab

Selbst in Gesundheitsämtern, in denen nicht mit der Software vom Freistaat gearbeitet wird, läuft nach Angaben der lokalen Behörden alles reibungslos. Stadt und Landkreis Hof verwenden eine eigene digitale Lösung, die Bamberger Impfhotline arbeitet bei der Erfassung der Daten sogar ohne jegliche Software: Die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes würden die Daten aufnehmen und sie im Anschluss an das Telefonat händisch in das Online-Portal eingeben, teilte ein Sprecher der Stadt mit.