Datenmissbrauch: Ermittlungen im Bamberger Rathaus

Die SPD hatte einen Brief im Rahmen der bayerischen Kommunalwahlen 2020 an mehrere tausend ausländische Bürger verschickt. In diesem Brief wurden sie aufgerufen, bei der Kommunalwahl wählen zu gehen. Unterzeichnet war der Brief von Oberbürgermeister Andreas Starke – der wiedergewählt worden ist – und Marco Depietri, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Migranten- und Integrationsbeirates der Stadt.

Oberstaatsanwalt: Herausgabe der Daten nicht zulässig

Die Adressen für die Briefe stammten aus dem Bundesmelderegister. Es sei jedoch nicht zulässig, Adressen zusammen mit der Staatsangehörigkeit herauszugeben, sagte Oberstaatsanwalt Bernhard Lieb dem Bayerischen Rundfunk. Dabei handle es sich um einen Straftatbestand durch Amtsträger. Das Gesetz sehe dafür einen Strafrahmen zwischen einer Geldstrafe bis hin zu einem Jahr Freiheitsstrafe vor. Die Behörde muss nun ermitteln, wer für die Weitergabe der Daten die Verantwortung trägt.

Stadt Bamberg äußert sich nicht zu Vorwürfen

Die Pressestelle der Stadt verweist auf ein laufendes Verfahren und will sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu den Vorwürfen nicht äußern. Eine Sprecherin bestätigt lediglich, dass die Stadtverwaltung am 29.05.20 über das eingeleitete Ermittlungsverfahren informiert worden ist. Außerdem habe am gleichen Tag eine Durchsuchung im Rathaus stattgefunden. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft Bamberg in der Sache ermittelt. Seit Anfang April liegt der Vorgang nun bei der Staatsanwaltschaft in Coburg, bestätigte Oberstaatsanwalt Bernhard Lieb.