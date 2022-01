Datenlücke: Das Problem mit regionalen Impfquoten in Bayern

Baden-Württemberg: Impfquoten mit Hinweis auf Einschränkungen

Dieses Problem mit der uneinheitlichen Datenlage gibt es also in allen Bundesländern – aber wird auch in allen so damit umgegangen wie in Bayern? Zur Erinnerung: Der aktuellste Standpunkt des bayerischen Gesundheitsministeriums auf die Frage nach Impfquoten auf Landkreisebene ist: Können wir nicht veröffentlichen, die Daten sind nicht aussagekräftig für kleinräumige Zuteilungen.

Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration in Baden-Württemberg dagegen gibt einmal wöchentlich eine Liste mit den Impfquoten der Landkreise heraus. Natürlich ist die Datengrundlage im Prinzip dieselbe – die Veröffentlichung wird begleitet von Hinweisen und Einordnungen dazu, dass die Zahlen verzerrt sind. Das ist natürlich auch nicht optimal. Denn die falschen Daten führen zu Verwirrung im Land. Das Datenteam des Südwestrundfunks benutzt diese Impfquoten deshalb nicht.

Thüringen: Kassenärztliche Vereinigung macht eigene Auswertung der Impfzahlen

In Thüringen wird das Problem auf eine ganz andere Weise angegangen und zwar von der Kassenärztlichen Vereinigung (KVT). Diese betreibt in Thüringen auch die Impfzentren und veröffentlicht einmal wöchentlich Impfquoten auf Landkreisebene, die sie selbst berechnet. Abweichend vom RKI, welches öffentlich nur die Zahlen nach Impfort zur Verfügung stellt, verwendet die Kassenärztliche Vereinigung die Zuteilung nach Wohnort, wo immer es geht.

Darüber hinaus wird eine besondere Auswertung gemacht, um die Impfquoten im Rückblick zu bewerten. Jörg Mertz, der Leiter des Pandemiestabs der KVT, erklärt: Es seien vor allem die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, die den Wohnort nicht tagesaktuell meldeten. Einmal im Quartal jedoch übermittelten sie ihre Abrechnungsdaten an die Kassenärztliche Vereinigung – hier sei der Wohnort der Patientinnen und Patienten enthalten. Berechnet man anhand dieser Informationen die Impfquoten für das zurückliegende Vierteljahr nach, wird im Vergleich deutlich, wie groß die Abweichung zu den tagesaktuellen Werten ist. Mertz sagt, in Thüringen sei diese eher klein ausgefallen.

Regionale Unterschiede in Thüringen seit Beginn der Impfungen feststellbar

Diese Aussage gilt natürlich nur für Thüringen - und auch in der Auswertung der KVT fehlen Daten, zum Beispiel aus den Krankenhäusern. Doch immerhin können so datenbasierte Aussagen zur Qualität der tagesaktuellen Impfquoten getroffen werden. "Das Entscheidende an der ganzen Sache ist ja, es zeigt einen Trend auf", erläutert Mertz. "Wir müssen nicht auf ein Prozent genau die Daten vergleichen, sondern es geht ja darum: Wo haben wir eine erheblich geringere Anzahl an geimpften Personen und wo liegen wir zum Beispiel auch über dem Durchschnitt?"

Laut Mertz hat die KVT festgestellt, dass sowohl in den ersten Daten nach den Impforten als auch in den dann fein granulierten Daten nach Wohnort die gleiche Tendenz ersichtlich ist – zum Beispiel, dass in ländlichen Regionen weniger geimpft wird, als in den Städten. "Man kann wirklich sagen, dass es von Anbeginn an Unterschiede zwischen bestimmten Regionen in Thüringen gegeben hat."