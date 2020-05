Datenanalyse Update: Puls der Innenstädte schlägt weiter ruhig

Die Daten sind also ein Hinweis darauf, dass die gestaffelte Lockerung der Beschränkungen in Bayern einem Effekt wie in Hamburg entgegengewirkt haben könnte.

Über die Daten

Der Datenanbieter Hystreet ist darauf spezialisiert, Passantenströme in Innenstädten mithilfe von fest installierten Laserscannern zu erfassen. An 118 Standorten in Einkaufsstraßen deutscher Städte werden so die vorbeigehenden Menschen gezählt. In Bayern sind es 14 Messstellen in insgesamt 8 Städten.

Für diese Analyse wurde bei einer Auswahl von mehreren Messstationen, etwa in Nürnberg und München, die Station mit der längsten Zeitreihe gewählt, um die historischen Vergleiche anstellen zu können. Die Daten vom Grünen Markt in Bamberg konnten leider nicht verwertet werden, da der dortige Laser seit 21. April defekt ist. Für Ingolstadt gibt es eine Messlücke am 05. Mai.