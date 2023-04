Dasinger Ex-Impfzentrum als Notunterkunft für Geflüchtete bereit

Die Zahl der Geflüchteten, die in Deutschland Schutz vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine suchen, ist weiterhin hoch. Für ihre Unterbringung sind Landkreise und Kommunen zuständig. Deshalb suchen die Behörden aktuell nach entsprechenden Unterkünften und Wohnraum, wie zum Beispiel im Landkreis Aichach-Friedberg: Der Kreis hat sein ehemaliges Impfzentrum im Dasinger Industriegebiet umfunktioniert und für die aktuell akutere Aufgabe umgebaut, nämlich die Unterbringung der Ukrainerinnen und Ukrainer.

Die Unterkunft ist ab sofort bezugsfertig, nachdem allerhand baurechtliche und brandschutzrechtliche Fragen den Start laut Landrat Klaus Metzger (CSU) zunächst verzögert hatten. 170 Personen können dort künftig "notuntergebracht" werden. Den ersten Bus mit Geflüchteten erwartet der Landkreis in der kommenden Woche.

Landkreis will Geflüchtete möglichst schnell weiterverteilen

Die Einrichtung soll Metzger zufolge ausschließlich als Erstunterkunft dienen. Die Geflüchteten sollen nur eine möglichst kurze Zeit dort verbringen, maximal drei Wochen. Der Grund dafür liegt in der schlechten Anbindung: Das Gelände liegt in einem Industriegebiet und es gibt dort keinen nahegelegenen ÖPNV. Deshalb würden die Geflüchteten laut dem Landrat so schnell wie möglich von Dasing aus auf andere, dezentrale Unterkünfte im Landkreis verteilt.

Zum Artikel: Wie die Verteilung von Geflüchteten in Bayern funktioniert

Dem CSU-Politiker zufolge stand das ehemalige Impfzentrum seit Anfang vergangenen Jahres leer. Mit der neuen Nutzung habe man Synergien genutzt. Die Aufnahmekapazitäten in seinem Landkreis sieht Metzger dann erreicht, wenn Geflüchtete "nicht mehr ordentlich und menschenwürdig untergebracht werden können". Es sei gesamtgesellschaftlicher Konsens, den Menschen zu helfen und ihre Grundversorgung zu gewährleisten.