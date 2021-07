Wetter in Bayern: Örtlich Starkregen, dann Dauerregen

In der Nacht einsetzender Dauerregen

In der Nacht zum Sonntag setzt im südlichen und mittleren Teil Bayerns dann kräftiger und teils anhaltender Regen mit Gewitterschauern ein, der sich erst gegen Sonntagabend abschwächt. Stellenweise sind laut DWD Unwetter mit bis zu 60 Liter pro Quadratmeter in 24 Stunden wahrscheinlich. Nur im nördlichen Franken bleibt es voraussichtlich trocken.

An den Flüssen steigt die Hochwassergefahr

In den betroffenen Gebieten steigen auch die Wasserstände der Flüsse an. Der Hochwassernachrichtendienst erwartet vor allem an der Donau oberhalb von Regensburg, den Gebieten von Iller und Lech, den kleineren Zuflüssen zur Donau und im Gebiet des Regen am Sonntag und Montag früh an einigen Pegeln Überschwemmungen der Meldestufe 1, vereinzelt auch der Meldestufe 2.

Für lokale Überschwemmungen, wie sie zum Beispiel durch örtlich begrenzte Starkregen auftreten, können keine Warnungen und Vorhersagen erstellt werden.

Wetter unter der Woche unbeständig

In der neuen Woche herrscht dann unbeständiges Wetter mit Sonne, Wolken und vereinzelten Schauern und Gewittern. Größere Regenmengen wie an diesem Wochenende sind aber dann nicht mehr zu erwarten.