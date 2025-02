Das Wetter in Bayern: Glatteis und etwas Schnee erwartet

Das freundliche Wetter vom Wochenanfang muss in der Nacht auf Dienstag in weiten Teilen Bayerns dem von Westen her aufkommenden Regen weichen. Von der Rhön bis zum Fichtelgebirge ist zuvor auch kurzzeitig noch geringer Schneefall möglich. Von Unterfranken bis ins nördliche Oberbayern kommt es gebietsweise zu Glatteis.

Wettervorhersage für Bayern: So wird das Wetter in Ihrer Region

Nur in Aschaffenburg und dem Unterallgäu bleiben die Temperaturen im Plus-Bereich, sonst leichter Frost zwischen minus ein und minus fünf Grad. Bis Dienstagvormittag wehen in den Gipfellagen der nördlichen Mittelgebirge oberhalb von 800 Metern außerdem stürmische Böen zwischen 50 und 70 km/h aus Südost.

Im Norden auch tagsüber Glatteis durch gefrierenden Regen

Am Dienstag kommt es am Vormittag von Ober- und Mittelfranken bis in das nördliche Oberbayern gebietsweise zu Glatteis durch gefrierenden Regen. Ab Mittag ist es dann in Unterfranken zunehmend trocken, im Süden regnet es. Gegen Abend in den östlichen Mittelgebirgen Schneeregen oder Schnee. Dort ist es mäßig kalt bei ein Grad, in den Alpen und am Main hingegen bis acht Grad. Schwacher bis mäßiger, an den östlichen Mittelgebirgen frischer Nordost- bis Ostwind.

In der Nacht zum Mittwoch zeitweise geringer Regen, in der Oberpfalz auch Schneeregen. In der Osthälfte Bayerns bei leichtem Frost Glätte, örtlich auch Glatteis.