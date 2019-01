Das Wetter am Wochenende: recht freundlich, aber kühl

Am Samstag wird es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) im Alpenvorland Schwabens und Oberbayerns am Morgen noch über weite Strecken Hochnebel und lokal auch Nebel geben. Dann dürfte sich aber vor allem im Allgäu die Sonne allmählich durchsetzen, der westliche Alpenrand empfiehlt sich daher besonders am Samstag als Ziel für Wintersportler. In Oberbayern bleibt das Wetter etwas durchwachsener, Sonne und Wolken wechseln sich ab, auch hier wird aber kein Niederschlag erwartet.

Die Temperaturen werden am Alpenrand leicht unterhalb von null Grad liegen. In der Nacht zum Sonntag wird es in den Alpentälern allerdings empfindlich kalt, auf bis zu -13 Grad kann das Thermometer fallen.

In Franken und Ostbayern wird für Samstag ebenfalls ein Sonne-Wolken-Mix erwartet, die Temperaturen werden hier nicht nennenswert über die Null-Grad-Marke hinauskommen.

Am Sonntag wird's in Franken schön

Der Sonntag wird in Franken viel Sonne bringen und Temperaturen um null Grad. Im Süden Bayerns wird es mehr Wolken geben, in Schwaben wird es nicht mehr so schön wie am Samstag, hier ist auch leichter Schneefall möglich. Die Temperaturen bleiben fast gleich und liegen erneut knapp unterhalb der Gefriergrenze.

In der Nacht zum Montag fällt südlich der Donau dann vereinzelt etwas Schnee, im Norden Bayerns ist es meist klar. Die Temperaturen sinken auf -6 bis -11 Grad, und stellenweise wird es glatt.

Lawinenlage entspannt sich - mit Einschränkungen

Die Lawinenlage in den bayerischen Alpen wird sich durch das kalte und trockene Wetter laut Lawinenwarndienst in den kommenden Tagen weiter entspannen. In höheren Lagen des Allgäus, des Werdenfels' und der Berchtesgadener Alpen herrscht am Freitag aber noch erhebliche Lawinengefahr (Warnstufe 3), frische Triebschneeansammlungen sind hier das Hauptproblem. Sie können schon durch einzelne Skifahrer als Schneebrettlawine ausgelöst werden. Gefährliche Stellen kann es besonders in kammnahem Steilgelände in östlichen Hangrichtungen geben.

In mittleren Lagen gilt derzeit nur noch die Warnstufe 2 (mäßige Gefahr). Trotz der relativ niedrigen Temperaturen sind aber auch hier Lawinen möglich, da die Schneedecke sehr mächtig ist.