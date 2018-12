vor 2 Minuten

Das war #MeinWunschAnBayern

2,8 Millionen Views und 10.000 Kommentare. Viele Menschen in Bayern haben sich an dem Mitmach-Projekt #MeinWunschAnBayern beteiligt und so die öffentliche Debatte vor der Landtagswahl 2018 auf allen Kanälen mit gestaltet.