Das war das Jahr 2022 in Unterfranken

9-Euro-Ticket gut genutzt, Benzin viel zu billig verkauft

Vieles wurde in diesem Jahr teurer, auch Benzin. Das 9-Euro-Ticket sollte die Bürger im Sommer entlasten und einen Anreiz bieten, auf Bus und Bahn umzusteigen. Ein Würzburger hat sich das nicht zwei Mal sagen lassen und ist mit dem Ticket so viel gefahren, wie er nur konnte. Seine Bilanz Anfang September war beeindruckend: Er hat in drei Monaten mit dem 9-Euro-Ticket 8.376 Kilometer zurückgelegt – in etwa eine Distanz von Deutschland in die Mongolei.

Bei den hohen Benzin-Preisen müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer umso mehr gefreut haben, als sie Mitte September an einer Tankstelle in Gerolzhofen im Landkreis Schweinfurt vorbeikamen. Auf der Preisanzeige stand 1,029 Euro für den Liter Super Plus – aus Versehen ein Euro weniger als der tatsächliche Preis. Der 3.000-Liter-Tank war am Ende des Tages leer.

Ellertshäuser See läuft wieder voll

Es war ein seltenes Schauspiel, das es so in Zukunft nicht mehr zu sehen geben wird: Der Ellertshäuser See bei Stadtlauringen im Landkreis Schweinfurt war für Sanierungsarbeiten komplett trocken gelegt. Dem größten See Unterfrankens wurde schon 2021 sozusagen der "Stöpsel" gezogen. Knapp ein Jahr später, im September 2022, waren die Arbeiten abgeschlossen. Der Stausee füllt sich jetzt wieder mit Wasser. Doch bis ihn Schwimmer, Angler, Segler oder Paddler wieder nutzen können, wird es wohl noch dauern – vermutlich bis Ende 2024.