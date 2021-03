Das Waidlerhaus aus Granit

"Ein Fertighaus aus Granit, das ist einzigartig", staunten die Bauarbeiter, als sie die tonnenschweren, vorgefertigten Steinwände zusammensetzten. Der Eingang des Hauses besteht aus einem massiven Kubus, ebenso wie die Garage und das Badezimmer. Dach und Fassaden sind mit klassischen Holzschindeln verkleidet. Innen dominieren schlichte Oberflächen aus Sichtbeton Holz und Estrich. Das Haus aus Granit ist in Obersteinhause in der Gemeinde Auerbach im niederbayerischen Landkreis Deggendorf entstanden. Seine Umsetzung war von Anfang an spannend: Georg Kusser, Granitwerksbesitzer aus dem Bayerwald, wollten eigentlich ein Holzhaus bauen, großzügig, modern und trotzdem eng an den regionalen Waldlerstil angelehnt. Seine Frau Barbara wiederum hatte ihre ganz eigene Vorstellung vom idealen Haus. Star-Architekt Peter Haimerl beschloss daraufhin selbstbewusst: "Wir bauen mit Granit."