Das Vielleicht-Wunder in der Thalkirchner Straße 80

Die Untertassen der Thalkirchner Straße

Der Zusammenhalt und die Entschlossenheit die von den Bewohnern der Thalkirchner Straße 80 an den Tag gelegt wird, sie ist nicht alltäglich im München der ständig steigenden Immobilienpreise und der quasi fortwährenden Verdrängung von Menschen mit geringem Einkommen. Zusammenhalt und Entschlossenheit sind, wenn man so will, die metaphorischen Untertassen der Thalkirchner Straße 80. Die vom Investor angekündigten Modernisierungen wurden bis heute nicht umgesetzt.

Insolvenz des Investors - vieles ändert sich

Seit September 2021 ist der Investor nun zahlungsunfähig. Derzeit läuft ein vorläufiges Insolvenzverfahren. Nachdem Tilman Schaich und die anderen Bewohner des Hauses dies erfuhren, fragten sie bei der Stadt München an, ob nicht die Stadt das Haus kaufen könnte - jetzt wo der Investor zahlungsunfähig sei. Die Chancen dafür stehen trotz Corona besser als sonst. Das hat mit einem Umstand zu tun, der sich im November ereignete.

Stadt München kaufte Mietshäuser für mehrere hundert Millionen Euro

Seit Jahren erwirbt die Stadt München mit Hilfe des kommunalen Vorkaufsrechts Mietshäuser in München. Das kommunale Vorkaufsrecht ist im Baugesetz verankert und gibt Kommunen die Möglichkeit, Gegenden in denen besonders viele betagte Häuser stehen, kaufwilligen Investoren zuvor zu kommen. Der Gedanke dahinter: Werden diese Häuser von Investoren gekauft und saniert, droht die angestammte Bevölkerung durch Mietererhöhungen verdrängt zu werden. Um dem entgegenzuwirken, gab es bisher das kommunale Vorkaufsrecht.

Die Stadt München investierte in den letzten Jahren für den Kauf von Mietshäusern einen dreistelligen Millionenbetrag. Die erworbenen Immobilien gab sie dann weiter an die städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Allein im Dezember plante München fünf Mietshäuser auf diesem Weg zu kaufen.

Urteil des Bundesverwaltungsgerichts

Doch Anfang November unterband das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig diese Praxis. Nach dem Urteil dürfen Kommunen ihr kommunales Vorkaufsrecht nur dann nutzen, wenn leerstehende, stark baufällige Wohnimmobilien zum Verkauf stehen. In München ist das so gut wie nie der Fall. Als Folge musste der Münchner Stadtrat im Dezember von all seinen geplanten Vorkaufsrechten zurücktreten.

Dieser Umstand wiederum lässt einen gewissen Spielraum für die Thalkirchner Straße 80 entstehen. Das zuständige Kommunalreferat hat den Mietern bereits signalisiert mit dem Insolvenzverwalter in Verhandlungen zu stehen. Die notwendigen Prüfungen werden nach Angaben des Kommunalreferats in Kürze abgeschlossen sein. Auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter bestätigt dem BR, dass die Stadt den Kauf ernsthaft prüft und überlegt, die Gelder, die sich die Stadt durch die Nichtausübung der Vorkaufsrechte spart, zum Kauf der Thalkirchner Straße 80 zu verwenden.

Im ersten Quartal 2022 so Reiter, werde man dem Stadtrat einen Vorschlag unterbreiten, ob die Stadt das Haus kaufen soll. Allerdings so Reiter hänge das auch vom Insolvenzverwalter ab.

Insolvenzverwalter: Zustand des Hauses ist beklagenswert

Auf eine schriftliche Anfrage bestätigte eine Mitarbeiterin des Insolvenzverwalters dem BR telefonisch, dass das Mietshaus in einem beklagenswerten Zustand sei, und die Immobilie zum Verkauf stünde. Der insolvente Bauträger habe keinerlei finanzielle Mittel mehr, selbst tätig zu werden, so die Mitarbeiterin des Verwalters. Zu den Vorkommnissen, die von den Mietern in verschiedenen Medien immer wieder berichtet wurden, kann der Insolvenzverwalter laut der Mitarbeiterin keine Stellung nehmen. Auch zur Frage, ob einer der Geschäftsführer illegal Firmengelder für einen luxuriösen Lebensstil missbraucht hätte, wird von Seiten des Insolvenzverwalters keine Stellung bezogen. Die Mitarbeiterin des Insolvenzverwalters bestätigt nur, dass es wohl auch andere Immobilien des Bauträgers in und um München gebe, die ebenfalls nicht fertig saniert oder nicht fertig gebaut wurden. Der Bauträger selbst antwortet nicht auf die schriftliche Anfrage durch den BR.

Kauft die Stadt das Haus in der Thalkirchner Straße 80?

Was den Verkauf des Mietshauses in der Thalkirchner Straße betrifft, so liegen laut liegen laut Insolvenzverwalter "viele" Kaufangebote auf dem Tisch. Eine genaue Zahl wird jedoch nicht genannt. Jedoch gehe man von Seiten des Insolvenzverwalters davon aus, dass ein Verkauf des Hauses im ersten Quartal 2022 über die Bühne gehen könnte.

Bewohner: Mit einem Mietshaus kaufst Du Verantwortung für Menschen

Bisher ist in der Thalkirchner-Straße 80 noch nichts in trockenen Tüchern. Auch würde der Kauf dieser Immobilie durch die Stadt München nichts an der dramatischen Not in der bayerischen Landeshauptstadt ändern - neue Wohnungen entstehen dadurch nicht. Dennoch hätte der Kauf dieses Hauses durch die Stadt München Symbolcharakter, ist Tilman Schaich überzeugt. Für ihn wäre es ein Signal an Investoren, dass man nicht einfach nicht tun und lassen kann, was man will. "Wenn du ein Mietshaus kaufst" so Schaich, "dann weißt du, dass darin Menschen wohnen und deswegen kauft man mit der Immobilie auch eine gewisse Verantwortung." Aber diese Verantwortung spüre man eigentlich nirgendswo, so Schaich.

Pläne für die Zukunft

Trotz des recht vagen Ausblicks haben die verbliebenen Mieter an diesem sonnigen Dezembertag Hoffnung geschöpft, dass sich ihr Zusammenhalt und ihre Entschlossenheit auszahlen könnte. "Es wäre einfach zu schön", Patricia Wich wischt sich ihre Träne aus dem Auge. Für den Fall dass es klappt, haben die Bewohner bereits Pläne in der Schublade, wie das Haus in Zukunft genutzt werden könnte. Ihr Wunsch: Im Erdgeschoss sollen wieder Handwerksbetriebe einziehen. Außerdem wollen sie das Haus so umbauen, dass sich Singlehaushalte und Familien Gemeinschaftsräume zum Wohnen und Arbeiten teilen können. Damit könnten mehr Menschen einziehen, so ihr Gedanke.

Zusammenhalt, Entschlossenheit und Hoffnung

Zusammenhalt und Entschlossenheit, diese beiden Eigenschaften haben die Bewohner der Thalkirchner Straße viel weitergebracht, als sie je gedacht hätten. "Natürlich trauen wir uns zu hoffen", sagt Daphne Dieter, "wenn wir nicht daran glauben würden, dann hätten wir das Ganze nicht auf die Beine gestellt". Hoffnung ist die dritte Eigenschaft, die sie sich hier erkämpft haben und die werden sie so leicht nicht wieder hergeben.