Das unterfränkische Handwerk verlangt mehr Wertschätzung

Die berufliche Ausbildung und das Handwerk brauchen mehr Wertschätzung und Anerkennung im Vergleich zur akademischen Ausbildung. Diese Forderung haben am Dienstag (02.08.22) in einem Pressegespräch beim Arnsteiner MF-Bau Martin Fischer, der Präsident der Handwerkskammer für Unterfranken Michael Bissert, der Kreishandwerksmeister Main-Spessart Thomas Heußlein und der Arnsteiner Bürgermeister Franz-Josef Sauer. Um auf die Bedeutung und aktuelle Herausforderungen vor allem kleiner Betriebe im ländlichen Raum aufmerksam zu machen hatte die Handwerkskammer für Unterfranken zu der Gesprächsrunde eingeladen.

Handwerk in Unterfranken: Umsatz von elf Milliarden Euro

Rund 19.500 Handwerksbetriebe mit 95.000 Gesellen und Meistern gibt es in Unterfranken. Allein in Unterfranken erwirtschaften sie laut Pressesprecher Daniel Röper von der Handwerkskammer Unterfranken, einen Umsatz von elf Milliarden Euro jährlich. Vor allem im ländlichen Raum prägen sie seit Jahrhunderten das Gesicht der Ortschaften und Gemeinden. Sie bieten Arbeits- und Ausbildungsplätze vor Ort, ihre Produkte und Dienstleistungen stärken die Lebensqualität in einer Region. Doch es fehlt der berufliche Nachwuchs. Um dem entgegenzuwirken, werden im Arnsteiner Raum an den Schulen Berufsorientierungsangebote gemacht und die Eltern mit ins Boot genommen. Zudem macht auch der Landkreis Main-Spessart seit Jahren ein Berufsinformationsangebot an zwei Tagen in Gemünden.

Praktikum und Schnuppertage sollen Lust aufs Handwerk machen

Junge Leute sollen ein Praktikum machen, um das Handwerk im wahrsten Sinne des Wortes zu "begreifen". Es würden genügend Plätze angeboten über die Handwerkskammer, die Innungen und von den Betrieben selbst. Einfach hineinschnuppern, denn die Orientierung sei sehr wichtig, hieß es. So entdecke eine Jugendliche dabei, dass eine Friseurin viel stehen muss und das vielleicht doch nichts für sie ist. Und wer keine Lehrstelle als Kfz-Mechatroniker findet, hat Spaß dabei, artverwandt Landmaschinen-Mechatroniker zu werden. Wer auch jetzt noch zum 1. September eine Ausbildung starten möchte, hat die Chance, denn derzeit gibt es noch 1.000 freie Stellen in unterschiedlichen Handwerksbetrieben.

Akademisierung nicht weiter vorantreiben

Die Forderung der Handwerksvertreter: Angesichts des Fachkräftemangels die Akademisierung in der Gesellschaft nicht immer weiter vorangetrieben werden, sondern bewusst geworben werden, dass Handwerker ein rares Gut sind. Alle Beteiligten unterstrichen: Handwerk habe eine große Zukunft. Einig waren sich die Akteure in der Gesprächsrunde, dass die ländlichen Strukturen enger zusammenwirken sollten, etwa in Ausschreibungsverfahren, damit auch einheimische Betriebe sich bewerben und zum Zug kommen. Das, so ein Fazit, wäre dann nachhaltig.