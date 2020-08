Das Universum zum Greifen nah im 3D-Planetarium in Ursensollen

Im 3D-Planetarium in Ursensollen (Landkreis Amberg-Sulzbach), können nicht nur Sterne, Planeten und Monde betrachtet werden. Besuche können dort sogar durch die Internationale Raumstation ISS schweben und das dreidimensional. Jeder Besucher bekommt eine 3D-Brille und kann dann wie ein Astronaut das Weltall erkunden. Möglich gemacht wird das ganze durch modernste Technik. Spezielle Beamer sorgen dafür, dass einem das gesamte Universum zum Greifen nah scheint.

Ist das neue Planetarium auch was für Kinder und Teenager?

Die Organisatoren des Planetariums haben es geschafft, dass keine Langeweile aufkommt. Für jede Altersgruppe gibt es unterschiedliche Erklärfilme zum Ansehen. Darüber hinaus erklären fachkundige Sterngucker des Fördervereins Volkssternwarte Amberg-Ursensollen e.V. die Sterne über der Oberpfalz. "Wir schauen uns genau an, wer im Publikum sitzt, also Kinder, Teenager oder Erwachsene, und passen unser Programm dann individuell an den Besucher an", so Matthias Mändl, Vorsitzender der Volkssternwarte Amberg-Ursensollen e.V..

In Ursensollen gibt es aber nicht nur etwas zu sehen, sondern auch zum Anfassen. Beispielsweise können hier Besucher echte Meteoritensteine in die Hand nehmen, oder in der Sternenwarte in große Teleskope hineinschauen und den Nachthimmel entdecken.

Eintritt nur mit Online-Ticket

Wegen Corona gibt es derzeit nur Gruppentickets für maximal 5 Personen zu kaufen. Aktuell finden vier Vorstellungen in der Woche statt, jeweils Freitag und Sonntag. Momentan hat nur das Planetarium geöffnet, die Sternwarte ist aktuell noch geschlossen und öffnet erst Anfang September wieder. Familien sollten für einen Besuch gut eineinhalb Stunden einplanen. Und wer das 3D-Planetarium besuchen möchte, muss vorher ein Ticket online auf der Website kaufen. Die Preise sind familienfreundlich, ein 5er-Gruppenticket kostet zwischen 38 und 45 Euro.