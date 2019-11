Theater Hof zeigt "Die kleine Hexe"

"Die kleine Hexe" zählt zu den absoluter Kinderbuchklassikern. Das Werk von Ottfried Preußler erschien 1957 zum ersten Mal und wurde in über 47 Sprachen übersetzt. Am Theater Hof steht das Familienstück jetzt wieder auf dem Spielplan. In einer Inszenierung von Marco Stickel.

"Die kleine Hexe": 127 Jahre alt und doch zu jung

Mit ihren 127 Jahren ist die kleine Hexe viel zu jung, um mit den großen Hexen auf dem Blocksberg zu tanzen. Die wiedersetzt sich aber diesem Verbot und wird prompt erwischt. Die Strafe der Oberhexe: Sie muss innerhalb eines Jahres zu einer guten Hexe werden. Was eine gute Hexe ausmacht, davon hat die kleine Hexe allerdings eine ganz andere Vorstellung als die großen Hexen.

Ein Stück über Freundschaft und Zusammenhalt

Knapp eine Stunde lang dauert die Neuinszenierung die sehr nah am Original des Kinderbuchklassikers von Ottfried Preußler bleibt. Es geht um Freundschaft und Zusammenhalt, aber auch um Identitätsfindung und Individualität. Die kleine Hexe versucht ihren Platz in der Welt der anderen zu finden ohne sich dabei selbst untreu zu werden.

9.000 Karten für "Die kleine Hexe" sind bereits verkauft

9.000 Karten für das Familienstück wurden bereits verkauft. Restkarten gibt es hier.