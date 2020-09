Das Taschentuch-Problem im Bayerischen Wald

Die Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald hat in einem Facebook-Post ein Foto veröffentlicht, das für Gesprächsstoff sorgt. Zu sehen sind 150 zerknüllte und benutzte Papiertaschentücher, die auf dem Boden liegen.

150 Tücher auf einem Kilometer Weg

Gesammelt und extra durchgezählt hat sie der Nationalparkranger Lothar Mies und zwar auf einem einzigen Gang zum Berg Lusen, nur auf dem Weg von der Glasarche bis zum Einstieg in die sogenannte Himmelsleiter. Die Strecke ist nur etwas mehr als einen Kilometer lang. Der Ranger verbindet das Foto mit dem Appell, keine Papiertaschentücher in die Natur zu werfen. Sie brauchen oft mehrere Jahre, bis sie zersetzt sind.

Ranger haben neuerdings Mülltüten dabei

Abfall, der einfach auf die Wege oder in den Wald geschmissen wird, macht den Nationalparkrangern zunehmend zu schaffen. Sie sind eigentlich keine Müllsammler, haben aber gerade heuer oft Mülltüten mit dabei, wenn sie im Wald unterwegs sind. Im Coronasommer und auch jetzt im Herbst wegen des schönen Wetters weiterhin fast ungebrochen sind deutlich mehr Wanderer, Radler und Freizeitsportler in den Nationalpark-Wäldern unterwegs. Nicht alle verhalten sich so, wie es in der Natur eigentlich nötig wäre.