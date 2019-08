Das Sterben der Schwarzkiefern am Schwanberg

Den Schaden kann der Förster vorerst nicht beziffern, da der Holzpreis derzeit niedrig sei. Der Südhang ist nur von Iphofen her sichtbar, 300 Hektar Wald umfasst das Areal. Insgesamt ist der Waldblock am Schwanberg etwa doppelt so groß. Die Nordseite gehört zur Gemeinde Wiesenbronn. Das Plateau des Berges, in dem Schloss, Kloster und Friedwald liegen, gehört der evangelischen Kirche.

Kostenintensiv werden voraussichtlich vor allem die nun folgenden Hegearbeiten. Das bedeutet die Waldarbeiter wollen über Jahre all jene Baumarten fördern, die der Bodenerosion trotzen können. "Da kämen Robinien, Eichen und die Vogelkirsche in Frage, da sie auch in Mittel- und Südeuropa angepflanzt werden", sagt der Förster.