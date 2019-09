Das Social-Media-Team der Polizei Mittelfranken bei der Arbeit

Ein Tweet des Polizeipräsidiums Mittelfranken ist in den vergangenen Tagen viral gegangen. Nach einer veröffentlichten Statistik zur Gewalt gegen Polizeibeamte machte ein User eine Anspielung, dass vor allem Flüchtlinge gegen Polizisten gewalttätig würden.

Das Social Media Team des Präsidiums Mittelfranken wollte das so nicht stehen lassen und twitterte zurück: "Wir können ganz offen reden: Der größte Anteil ist männlich, weiß, deutsch und stark alkoholisiert!" Der Kommentar wurde im Netz gefeiert.

Einsatzort: World Wide Web

Um zu wissen, wie das Social Media Team bei der Polizei arbeitet, hat Sophia Ruhstorfer den Beamten in Nürnberg über die Schulter geschaut. So etwa Kriminaloberkommissar Florian Drechsler. Sein Einsatzort ist das World Wide Web. Seit zweieinhalb Jahren ist er Chef des Social Media Teams des Polizeipräsidiums Mittelfranken.

Blick hinter die Kulissen

Er bearbeitet zum Beispiel die Montagsrubrik "Was war los am Wochenende?". "Da werden Pressemeldungen des Präsidiums vom Wochenende aufgearbeitet und in einem Beitrag zusammengefasst", so Drechsler. Besonders interessiert die User im Netz ein Blick hinter die Polizei-Kulissen. Zudem informiert das Social Media Team über einen Mann, der mit einer Druckluftmaschinenpistole geschossen hat, über Wohnungseinbrüche und über Sexualdelikte.

Schnelle Infos für die Bevölkerung

Anders als bei Radio und Fernsehen kann die Polizei die Meldungen selbst schnell herausgeben und die breite Bevölkerung informieren. Besonders bei Gefahrenlagen ist die Nutzung der Social Media-Kanäle wie Facebook und Twitter mittlerweile wichtig, erzählt Kommissar Drechsler.

"Aus unserer polizeilichen Sicht ist der größte Nutzen tatsächlich, dass wir schnell, umfassend, fundiert informieren können, wenn zum Beispiel Bedrohungslagen stattfinden oder wenn eine Gefahr für die Bevölkerung besteht." Florian Drechsler, Kriminaloberkommissar

So war es zum Beispiel, als neulich eine Bombe im Nürnberger Wöhrdersee gefunden wurde. Wichtig sei dann gewesen, schnellstmöglich Informationen nach außen zu geben, damit dieser Bereich gemieden werde, so Drechsler.

Unmittelbarer Dialog mit dem Bürger

Auch wenn die Polizei mit einer Stellenanzeige nach neuen Kollegen sucht, geht mittlerweile ein Post raus. Vor allem Leute im mittleren Alter interessieren sich für die Kurzmitteilungen der Polizei. Mehrere Zehntausend User folgen den Kanälen, so Polizeidirektor Gernot Rochholz.

"Als bürgernahe Polizei ist uns die Präsenz in den Plattformen besonders wichtig. Wir wollen in unmittelbaren Dialog mit dem Bürger treten. Wir haben unsere Aktivität in dem Zusammenhang auch deutlich ausgeweitet im letzten Jahr. So ist es uns gelungen, auf Twitter unsere Nutzerzahl um 100 Prozent zu steigern. Auf Facebook um ein Drittel." Gernot Rochholz, Polizeidirektor

Fake-News klarstellen

Und die Polizei kann eben auch Fake-News, also Falschnachrichten, richtigstellen. Für die beherzte Klarstellung nach dem fremdenfeindlichen Hass-Post gab es fast 12.000 Likes. Der Beitrag wurde mehrere Tausend Mal geteilt: einer der stärksten Tweets für das Social Team des Polizeipräsidiums Mittelfranken.