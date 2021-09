Das Skandalheim am Schliersee schließt

Jakob Kofler war rund neun Monate in der Seniorenresidenz Schliersee. Der Rentner ist erleichtert, dass die Einrichtung nun schließt. "Ich habe mich so gefreut für die armen Menschen dort!" Seine Zeit in der Einrichtung beschreibt er als Horror, die Zustände seien menschenunwürdig gewesen. Das sieht auch Andrea Würtz so. Die Pflegefachkraft hatte sich im Sommer 2020 an BR Recherche gewandt und den Fall ins Rollen gebracht. Anders als Jakob Kofler sieht sie die jüngsten Entwicklungen mit gemischten Gefühlen: "Wie gut, dass es für eine Schließung gereicht hat. Aber es ist schade, dass es so lange gedauert hat. Ich frage mich, wie viele Menschen dort in dieser Zeit wohl noch gelitten haben.

Vdk: "Schliersee ist kein Einzelfall"

Der Sozialverband Vdk Bayern begrüßt die Schließung der Seniorenresidenz Schliersee. Diese sei längst überfällig gewesen, erklärt die Vdk-Landesvorsitzende Ulrike Mascher auf BR-Anfrage: "Wir befürchten und wissen aus dem Kontakt mit unseren Mitgliedern, dass Schliersee leider kein Einzelfall ist, auch wenn von Seiten der Politik und der Verantwortlichen vor Ort das oft so dargestellt wird. (…) Davor dürfen die Staatsregierung und die regionalen Verantwortlichen in den Behörden nicht die Augen verschließen."

Der Vdk hatte Bewohnern und deren Familien in den vergangenen Wochen beratend zur Seite gestanden und mehrere neue Heimplätze vermittelt.

Das Landratsamt Miesbach will auf BR-Anfrage die Schließung nicht kommentieren. Eine Sprecherin schreibt, es seien für alle Bewohner alternative Betreuungsplätze gefunden worden. Zum 30. September 2021 endet der Versorgungsvertrag, den die Arbeitsgemeinschaft der Pflegekassenverbände in Bayern (ARGE) nach der Berichterstattung des BR gekündigt hatte. Erst danach entzog das Landratsamt Miesbach dem Träger die Betriebserlaubnis.

Neues Heim - derselbe Träger

Von den zuletzt 45 Bewohnern der Seniorenresidenz Schliersee sind nach BR-Informationen knapp 20 nach Augsburg verlegt worden. Dort betreibt der Träger ein weiteres Heim. Der aktuelle Heimleiter der Einrichtung in Augsburg-Oberhausen stand zwischenzeitlich mehrere Monate an der Spitze der Seniorenresidenz Schliersee. Neben den Bewohnern sind nach BR-Recherchen auch Mitarbeiter vom Schliersee nach Augsburg gewechselt.

Augsburger Heim beschäftigt Staatsanwaltschaft

Das Augsburger Heim beschäftigt die Staatsanwaltschaft. Sie führt ein Ermittlungsverfahren zum Tod einer Seniorin. Derzeit lautet der Tatvorwurf auf fahrlässige Körperverletzung, es geht um Pflege- und Hygienemängel. Ermittelt wird gegen die frühere Heimleitung und die ehemalige Pflegedienstleitung.

Juristische Aufarbeitung im Fall Schliersee geht weiter

Die Seniorenresidenz Schliersee beschäftigt inzwischen zwei Staatsanwaltschaften im Freistaat: Die Staatsanwaltschaft München II ermittelt wegen 17 ungeklärter Todesfälle. Es wird auch geprüft, ob die alten Menschen womöglich verhungert und verdurstet sind. Außerdem befassen sich die Ermittler mit dem Verdacht verschiedener Körperverletzungsdelikte an 88 Bewohnern. Ein Abschluss der Ermittlungen ist noch nicht in Sicht.

Nach mehreren Berichten des Bayerischen Rundfunks hat sich auch die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen (ZKG) eingeschaltet. Die Spezialisten der Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg durchsuchten das Heim. Die beschlagnahmten Dokumentationen und Datenträger werden weiter ausgewertet. Es steht der Verdacht auf Abrechnungsbetrug im Raum.

Bayerischer Landtag befasst sich erneut mit Seniorenresidenz Schliersee

Kommenden Dienstag ist die Seniorenresidenz Schliersee voraussichtlich wieder Thema im Gesundheitsausschuss im Bayerischen Landtag. Seit einer Woche liegt den Abgeordneten die Antwort des Gesundheitsministeriums auf einen umfangreichen Fragenkatalog vor. Vertreter von Grünen, SPD und FDP zeigten sich im Gespräch mit dem BR damit unzufrieden. Die Staatsregierung habe viele Fragen schlicht nicht beantwortet. Die politische Aufarbeitung habe gerade erst begonnen.