Das sind die Weihnachtsbotschaften der Augsburger Bischöfe

Der Augsburger Bischof Bertram Meier hat sich zu Weihnachten kritisch zum Thema Klimaprotest geäußert. Der jüngste Klimagipfel in Ägypten sei zwar "enttäuschend" gewesen, sagte Meier am Heiligabend bei der Christmette im Augsburger Dom.

Bischof Meier: "Liegt nicht in unserer Hand"

"Doch wenn die selbst ernannte 'Letzte Generation' jetzt ungeduldig und zornig wird, dann frage ich mich: Wer ist 'die letzte Generation'? Ob und wann die Spezies Mensch ausstirbt, das liegt nicht in unserer Hand." Meier ergänzte: "Bei allem Verständnis für die hohen Ideale derer, die als Klimaaktivisten zu grenzwertigen Schritten neigen, stelle ich klar: Der gute Zweck heiligt nicht alle Mittel." Der Bischof betonte: "Nicht der Mensch rettet die Welt, kein Mensch ist der Heiland." Weiter sagte er: "Da überheben wir uns gewaltig. Wir brauchen Christus, den Retter und Erlöser, das Haupt der ganzen Schöpfung."

Wie der Bischof über Kirchenaustritte denkt

Darüber hinaus warnte Meier vor einer gottvergessenen Gesellschaft. "Es sind nicht nur die Austrittszahlen, es ist die gesamte Atmosphäre, die uns bedrückt: Bei immer weniger Menschen spielt Gott eine wirkliche Rolle. Gott ist im Gehen", sagte der Bischof. "Weihnachten feiern geht auch ohne Gott. Doch wo wir aufhören, Gott die Ehre zu geben, fangen wir bald an, uns selbst groß aufzuspielen. Wenn Gott im Gehen ist, dann sind die Götzen im Kommen."

Nicht in den Sorgen der Welt untergehen

Für den evangelischen Augsburger Regionalbischof Axel Piper ist ein Fest des "Trotzdem". Obwohl die Welt die Menschen mit ihren Sorgen gefangen halten möchte oder weil man in den Sorgen der Welt unterzugehen drohe, dürfe man nicht vergessen: "Gott erlöst diese Welt. Und Jesus Christus ist Zeichen und Beweis", sagte Piper am ersten Weihnachtsfeiertag in der Augsburger Kirche St. Anna laut Redemanuskript.

Bischof Piper: Aufatmen trotz Krieg und Krise

Es sei also wichtig, trotz Ukraine-Krieg, Energiekrise und Corona-Pandemie in Lauerstellung aufzuatmen und sich trotzdem oder gerade deshalb "Frohe Weihnachten!" zu wünschen. Die Ereignisse an Weihnachten stellten "die Welt auf den Kopf", sagte Piper in seiner Predigt. "Weihnachten lässt sich nicht einfach mit unserer Erfahrung harmonisieren und in das Gefüge der Welt einbauen", erläuterte der Regionalbischof.

Welches Potential der Bischof im Menschen sieht

Das Weihnachtsfest liefert aus seiner Sicht allerdings eine positive Perspektive, denn: "Wir haben durch dieses Jesuskind göttlichen Anteil, sind erlöst, frei und zu allem möglichen Guten fähig", sagte Piper. Gott sei Mensch geworden, um den Menschen zu sagen: "Du Mensch bis mein Ebenbild. Also werde dazu. Du kannst es." Nicht in aller Perfektion, so sei Ebenbild auch nicht gemeint, sagte der Theologe. Ebenbild sei "vielmehr als Möglichkeit", als "ein göttliches Gen" gemeint. Gott wolle den Menschen mit dem Kind in der Krippe sagen: "In dir Mensch schlummern ungeahnte Möglichkeiten.