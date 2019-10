30.10.2019, 14:02 Uhr Artikel mit Bildergalerie

Das sind die sechs Kandidatinnen für das Nürnberger Christkind

Wer wird das neue Nürnberger Christkind? Diese Frage entscheidet sich am Nachmittag. Sechs Kandidatinnen sind in der Endauswahl und eine Jury entscheidet, welche von ihnen am 29. November den Prolog auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt spricht.